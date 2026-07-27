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  • Erfrischendes Gefühl einer Rasur
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Eingestellt

NIVEA 7000 seriesElektrorasierer

HQ7330/19

Erfrischendes Gefühl einer Rasur
Verwenden Sie den Rasierer für eine sanfte Rasur oder den Rasierschaum von NIVEA FOR MEN für ein erfrischendes Gefühl.
Alle Vorteile anzeigen

Gründliche und sanfte Rasur

Erfrischendes Gefühl einer Rasur

  • mit NIVEA FOR MEN-Schaum

Ultra Glide-Rasierschaum

Ultra Glide-Rasierschaum

Die Ultra Glide-Technologie im Rasierschaum ermöglicht eine erfrischende und gründliche Rasur

Nassgebrauch

Nassgebrauch

Rasieren unter der Dusche spart Zeit und gibt Ihnen das frische Gefühl einer Nassrasur.

Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppel

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