Eingestellt
AT&T Williams-Design
Dieser einzigartige Rasierer im Formel 1-Design wurde in Zusammenarbeit mit AT&T Williams entwickelt.
Der Philips Rasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.
Das hautschonende Profil dieser Philips Scherköpfe ermöglicht einen sanften Hautkontakt für eine komfortable Rasur.
4.2
von 5
199
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
samad
16/01/2021
United Kingdom
exllent shaver
this is best shaver very good its has long battery
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Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7390 Electric shaver verfasst
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BigEd
04/09/2019
United Kingdom
one of your best ever
Your only let-down is your inability to provide a necessary spare part for this model
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Rami
15/02/2019
United Kingdom
super
Super perfect shaver from Philips, i like it so much.
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver verfasst
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.