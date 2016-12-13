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  • Für eine schnellere und gründlichere Rasur
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Eingestellt

Speed-XLElektrorasierer

HQ8100

3.8
| (13) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Für eine schnellere und gründlichere Rasur
Die modernen Speed-XL-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche* und sorgen dadurch für eine schnellere und gründlichere Rasur. *Im Vergleich zu herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

50 % mehr Scherfläche

Für eine schnellere und gründlichere Rasur

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Der Elektrorasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.

Super Lift & Cut-Technologie

Super Lift & Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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3.8

von 5

13

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

2

13/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Totally satisfied owner/user

Have owned /used one for 15 years and it runs/works/shaves like new but the battery is getting tired - so looking "hopefully" an identical item as replacement. It shgavand easilyes great/smooth/clean

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Speed-XL HQ8100 Electric shaver verfasst

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26/04/2024

België

België

Uitstekend

Na 15 jaar dienst laad de batterij op en na één scheerbeurt is het alweer leeg, geweldig vanaf vandaag een nieuwe 5000 serie als deze het ook zo lang gaat volhouden (5887/10) ik zou wel graag oplaadstation er bij hebben, ik weet niet of het kan worden aangekocht hier in U.A.

Diese Bewertung wurde für Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat verfasst

Diese Bewertung wurde für Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat verfasst

24/11/2017

Italia

Italia

Solamente un piccolo difetto

Il cavo di collegamento elettrico a spirale, forse troppo corto, non consente un utilizzo ottimale del rasoio che, per contro, non conosce limiti.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico verfasst

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Diese Bewertung wurde für Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 