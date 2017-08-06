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  • Für eine schnellere und gründlichere Rasur
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Eingestellt

Speed-XLElektrorasierer

HQ8140

4.5
| (11) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Für eine schnellere und gründlichere Rasur
Die modernen Triple-Track Scherköpfe bieten eine 50 % größere Rasierfläche* und sorgen dadurch für eine schnellere und gründlichere Rasur. *Im Vergleich zu herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

50 % mehr Scherfläche

Für eine schnellere und gründlichere Rasur

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Der Elektrorasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.

Super Lift & Cut-Technologie

Super Lift & Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

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4.5

von 5

11

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

06/08/2017

Deutschland

Deutschland

Ein sehr gutes Gerät

Das Gerät ist einzigartig bin sehr zurfrieden habe das HQ8142. Leider bräuchte ich mal neue Scherköpfe, aber für diesen Preis bekommt man aber schon wieder eine neue Maschine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer verfasst

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Diese Bewertung wurde für Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer verfasst

27/02/2017

Suomi

Suomi

Erinomainen käyttömukavuus

Erinomainen akkupartakone, esimerkiksi jos on kiire ja pitää siistiä leuka nopeasti niin tällä partakoneella se onnistuu repimättä ja ilman kirvelyä.

Diese Bewertung wurde für Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone verfasst

Diese Bewertung wurde für Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone verfasst

08/07/2015

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Geweldig fijn apparaat!

Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 