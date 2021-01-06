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  • Für eine schnellere und gründlichere Rasur
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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrorasierer

HQ8150/16

4.6
| (14) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.
Für eine schnellere und gründlichere Rasur
Die modernen Triple-Track Scherköpfe bieten eine 50 % größere Rasierfläche* und sorgen dadurch für eine schnellere und gründlichere Rasur. *Im Vergleich zu herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Alle Vorteile anzeigen
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Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

50 % mehr Scherfläche

Für eine schnellere und gründlichere Rasur

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Der Elektrorasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.

Super Lift & Cut-Technologie

Super Lift & Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.6

von 5

14

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

06/01/2021

Deutschland

Deutschland

bester Rasierer.

mein bester Rasierer und die schonende Schnittleistung.

Vorteile

gut

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8150/16 Elektrorasierer verfasst

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29/10/2016

Deutschland

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Rasierer

wird wohl nicht mehr hergestellt...ist ja auch ca. 11 Jahre alt. Jetzt lässt der Akku nach. Trotzdem..er war sehr gut.

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8150/16 Elektrorasierer verfasst

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17/11/2015

Deutschland

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Eigentor von Philips

Schon seit 2006 rasiere ich mich mit diesem Rasierer. Die Akku-Leistung ist nach wie vor top. Nun bin ich gerade dabei, die Scherköpfe das 2. mal in diesen Jahren zu wechseln. Ein sehr leichter und handlicher Rasierer, der gründlichen Art. Sogar meine Frau ist mit meiner Rasur zufrieden. Ein top Rasierer, der tut, was er soll.... Tja, wer solche Geräte baut, der weiß, dass die Kundschaft bleibt, aber erst nach gaaaanz vielen Jahren!

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 