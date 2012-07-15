Eingestellt
HQ8200/17
Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur
Die antibakterielle Beschichtung auf der Innenseite der Schereinheit sorgt dafür, dass der Rasierer in Sekunden sauber ausgespült ist.
3.7
von 5
74
Bewertungen
RENELUCA
15/07/2012
Suisse
ABSOLUT PERFEKT
EIN ABSOLUT PERFEKTER RASIERER, WÜRDE IHN SOFORT WIEDER KAUFEN. PREIS LEISTUNG STIMMT TOTAL.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8200/17 Elektrorasierer verfasst
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Turiscus
06/07/2018
Italia
podotto eccellente
durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !
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Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico verfasst
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Turiarte
11/10/2015
Italia
Eccellente
dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.