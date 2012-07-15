Eingestellt
HQ8200
Schnell. Gründlich. Effizient.
Die drei Kränze der Speed-XL-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche für eine schnelle und gründliche Rasur.
Das 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es an der Hautoberfläche ab.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
Ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppel erfasst werden können.
3.7
von 5
74
Bewertungen
RENELUCA
15/07/2012
Suisse
ABSOLUT PERFEKT
EIN ABSOLUT PERFEKTER RASIERER, WÜRDE IHN SOFORT WIEDER KAUFEN. PREIS LEISTUNG STIMMT TOTAL.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8200/17 Elektrorasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8200/17 Elektrorasierer verfasst
Turiscus
06/07/2018
Italia
podotto eccellente
durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico verfasst
Turiarte
11/10/2015
Italia
Eccellente
dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico verfasst