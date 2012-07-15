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  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
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Eingestellt

8200 seriesElektrorasierer

HQ8200

3.7

| (74) Bewertungen

Schnell. Gründlich. Effizient.

Die drei Kränze der Speed-XL-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche für eine schnelle und gründliche Rasur.

Alle Vorteile anzeigen

Schnell. Gründlich. Effizient.

Super Lift & Cut-Technologie

Super Lift & Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es an der Hautoberfläche ab.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppel erfasst werden können.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.7

von 5

74

Bewertungen

15/07/2012

Suisse

Suisse

ABSOLUT PERFEKT

EIN ABSOLUT PERFEKTER RASIERER, WÜRDE IHN SOFORT WIEDER KAUFEN. PREIS LEISTUNG STIMMT TOTAL.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8200/17 Elektrorasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8200/17 Elektrorasierer verfasst

06/07/2018

Italia

Italia

podotto eccellente

durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico verfasst

11/10/2015

Italia

Italia

Eccellente

dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico verfasst

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  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration