ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

Go to promotion

Zurück zur Routine

20% Rabatt mit Code* B2R20

Jetzt kaufen

  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.

Eingestellt

8200 seriesElektrorasierer

HQ8240

4.1
| (82) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Schnell. Gründlich. Effizient.
Die drei Kränze der Speed-XL-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche für eine schnelle und gründliche Rasur.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Schnell. Gründlich. Effizient.

  • Wiederaufladbar

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.

SmartTouch Konturenanpassung – für eine schnelle und effiziente Rasur

SmartTouch Konturenanpassung – für eine schnelle und effiziente Rasur

Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur

FastRinse mit antibakterieller Beschichtung auf der Innenseite

FastRinse mit antibakterieller Beschichtung auf der Innenseite

Die antibakterielle Beschichtung auf der Innenseite der Schereinheit sorgt dafür, dass der Rasierer in Sekunden sauber ausgespült ist.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

82

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

1

04/01/2018

Deutschland

Deutschland

HQ 8240

Habe dieses Produkt seit 2008 also 11 Jahre. Bisher keinerlei Probleme. Alle Nachfolgemodelle sind schlechter. Habe diese ausprobiert. Mit neuem Scherkopf gehts nun weiter. Schade,dass dieses Produkt nicht weiter produziert wurde.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8240 Elektrorasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8240 Elektrorasierer verfasst

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Liegt gut in der Hand, rasiert sanft und angenehm

Seit ich mich rasiere, bevorzuge ich Philips, da sich dessen Technik am besten mit meiner Haut verträgt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8240 Elektrorasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8240 Elektrorasierer verfasst

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Es muss kein teuerer sein

Seit einem Jehr in Gebrauch. Rasiert leise und gündlich. Ich rasiere mich jeden Tag und habe den Akku ca. 5 mal bis jetzt aufgeladen, hält also sehr lange und läßt in der Leistung zum Ende hin auch nicht nach. Der Rasierer wird also nicht langsamer. Wunderbar.

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8240 Elektrorasierer verfasst

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8240 Elektrorasierer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 