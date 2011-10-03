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Eingestellt

8200 seriesElektrorasierer

HQ8260

3.7
| (37) Bewertungen
Schnell. Gründlich. Effizient.
Die drei Kränze der Speed-XL-Scherköpfe dieses Philips Elektrorasierers bieten 50 % mehr Rasierfläche für eine schnelle und gründliche Rasur
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Schnell. Gründlich. Effizient.

  • Mit Akkustandsanzeige

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.

SmartTouch Konturenanpassung – für eine schnelle und effiziente Rasur

SmartTouch Konturenanpassung – für eine schnelle und effiziente Rasur

Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Der Philips Elektrorasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.7

von 5

37

Bewertungen

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy & Comfortable

When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8260 Electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8260 Electric shaver verfasst

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great for your neck

After reading reviews and ratings I bought this shaver to address problems I had getting a good shave on my neck. It does a very good job. However as other reviews say the beard trimmer is useless. I have had it for a year now and I am still very pleased although I would say I think I need to buy new blades and at 30 quid are not cheap so be prepared for that.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8260 Electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8260 Electric shaver verfasst

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Wonderful performance

This product is ergonomically well designed. The battery seems to last forever rather than needing regular charging. Very easy to clean and maintain. Would recommend this product to others.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8260 Electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8260 Electric shaver verfasst

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  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration