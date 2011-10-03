Eingestellt
HQ8260
Mit Akkustandsanzeige
Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur
Der Philips Elektrorasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.
3.7
von 5
37
Bewertungen
RecycledTeenager
03/10/2011
United Kingdom
Easy & Comfortable
When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8260 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8260 Electric shaver verfasst
jonny
02/10/2011
United Kingdom
great for your neck
After reading reviews and ratings I bought this shaver to address problems I had getting a good shave on my neck. It does a very good job. However as other reviews say the beard trimmer is useless. I have had it for a year now and I am still very pleased although I would say I think I need to buy new blades and at 30 quid are not cheap so be prepared for that.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8260 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8260 Electric shaver verfasst
JollyJohn
02/10/2011
United Kingdom
Wonderful performance
This product is ergonomically well designed. The battery seems to last forever rather than needing regular charging. Very easy to clean and maintain. Would recommend this product to others.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8260 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8260 Electric shaver verfasst