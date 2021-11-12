Eingestellt
Mit Akkustandsanzeige
Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur
Die antibakterielle Beschichtung auf der Innenseite der Schereinheit sorgt dafür, dass der Rasierer in Sekunden sauber ausgespült ist.
Der Elektrorasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.
4.2
von 5
73
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
rausweich
12/11/2021
Deutschland
Hervorragender Rasierer
Das Produkt hat nun nach fast 10 Jahren den Geist aufgegeben. War sehr zufrieden. Würde ich wieder kaufen. Gibts aber nicht mehr.
Vorteile
Schnelle und gründliche Rasur
Nachteile
Keine
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer verfasst
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torsten2701
03/03/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfekt wie immer!
Als jahrelanger Philishave Anwender habe ich mir wieder einen Philips Rasierapparat gekauft und bin wie immer sehr zufrieden. Gründliche Rasur, leicht zu reinigen, lange Akkulaufzeit. Immer wieder gern!
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emha
09/03/2015
Deutschland
rasiert gut-sehr gut
extrem lang anhaltender Akku gut-sehr Rasierergebnis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.