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  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
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Eingestellt

Scherköpfe

HQ8/11

4.3
| (70) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Für eine jederzeit gründliche Rasur
Jedes Jahr legen Ihre Rasierklingen eine Strecke zurück, die der Höhe des Mount Everest entspricht – und das 49 Mal! Nach so einem Workout können sogar die besten Materialien ihren Schliff verlieren. Tauschen Sie die Köpfe alle 2 Jahre aus, um eine optimale Leistung Ihres Rasierers zu garantieren.
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Wechseln Sie alle 2 Jahre die Scherköpfe für optimale Ergebnisse

Für eine jederzeit gründliche Rasur

  • DualPrecision

  • 2 Scherköpfe

Super Lift & Cut-Technologie mit 2-Klingen-System

Super Lift & Cut-Technologie mit 2-Klingen-System

Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.

Komfort-Scherköpfe

Komfort-Scherköpfe

Das hautschonende Profil dieser Philips Scherköpfe ermöglicht einen sanften Hautkontakt für eine komfortable Rasur.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.3

von 5

70

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

20/11/2018

Deutschland

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Einfach super

Einfach gut. Simple toll. Zuverlässige Rasur. Was kann ich mehr sagen

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Diese Bewertung wurde für HQ8/50 Scherköpfe verfasst

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30/06/2016

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Dieses Produkt ist großartig

Ich bin sehr begeistert von dieses Produkt und werde weiter empfehelen.

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06/04/2011

Deutschland

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Diese Bewertung wurde für HQ8/40 Scherköpfe verfasst

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