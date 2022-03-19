Eingestellt
Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur
Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Personal Comfort Control passt den Rasierer an Ihren Hauttyp an. Wählen Sie für eine schnelle und gründliche Rasur die Einstellung 'Normal'. Für eine gründliche Rasur mit maximaler Hautschonung wählen Sie die Option 'Sensitive'.
4.3
von 5
32
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Berlin-TXL
19/03/2022
Deutschland
Alles nach Jahren noch perfekt!
Philips-Rasierer nutze ich seit Jahrzehnten, er liegt gut in der Hand, das Gewicht ist gering, er übersteht Stürze, inzwischen ist Wasser kein Problem, schnelles Laden für etliche Tage, Gummierung sichert die Position! Das Einstellrad für Komfort habe ich nie gebraucht! Wenn es mal eine Generation mit 12 Volt gibt, ist er auch für die lange Autoreise ideal!
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Diese Bewertung wurde für SmartTouch-XL HQ9190CC Elektrorasierer verfasst
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Hegau
23/07/2021
Deutschland
War der Beste Rasierapparat, bis HEUTE noch
War der Beste Rasierapparat Philips SmartTouch-XL Elektrorasierer HQ9190CC Cleaning System, bis HEUTE noch gegen Teil der Philips Senso Touch 3D Cleaning System
Vorteile
gut Gut Empfindliche Hauttypen ,rasiert gründlich
Nachteile
Es gibt keine Service mehr
Diese Bewertung wurde für SmartTouch-XL HQ9190CC Elektrorasierer verfasst
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Big Ben
07/08/2020
Deutschland
Der Beste
Ich habe diesen jetzt seit über zehn Jahren. Die dritte Generation an Scherrköpfen und läuft und läuft und läuft. Ich will keinen neuen! Die haben weniger Funktionen und sind dafür teurer. Echt schade, dass dieses Top Produkt eingestellt wurde.
Vorteile
Super leise, gründlich, zuverlässig
Nachteile
Es dauert länger als mit einem Braun. Der Braun hobelt laut und schnell und dieser dreht leise seine Kreise und schleift leise vor sich hin. Schleifen dauert eben länger als Hobeln
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Diese Bewertung wurde für SmartTouch-XL HQ9190 Elektrorasierer verfasst
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.