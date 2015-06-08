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Eingestellt

PowerTouchScherköpfe

HQ9/51

4.3

| (120) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

Für eine jederzeit gründliche Rasur

In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.

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Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

Für eine jederzeit gründliche Rasur

  • TripleTrack Scherköpfe

  • Passend für PowerTouch (PT9xx)

  • Passend für AquaTouch (AT9xx)

  • Passt auf HQ81xx und HQ82xx

Ersatzscherköpfe für PowerTouch Rasierer

Ersatzscherköpfe für PowerTouch Rasierer

HQ9 Ersatzscherköpfe sind mit PowerTouch (PT9xx) und AquaTouch (AT9xx) Rasierern kompatibel.

Super Lift & Cut Technologie mit 2-Klingen-System

Super Lift & Cut Technologie mit 2-Klingen-System

Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

120

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

08/06/2015

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Philips Scheerköpfe HQ9/50 3 triple track

Das Produkt entspricht vollständig den Erwartungen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerTouch HQ9/50 Scherköpfe verfasst

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13/05/2014

Deutschland

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bin mit dem Ersatz genau so zufrieden wie mit dem Original

sehr zufrieden, habe zeitlebens einen Philipps-Rasierer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerTouch HQ9/50 Scherköpfe verfasst

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03/12/2013

Deutschland

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Zum rasieren bestens geeignt.

Die Funktion ist wirklich bestens. Aus der Beschreibung war aber nicht zu erkennen, dass die Abdeckung nicht dabei ist. Wenn die defekt ist, muss sie extra bestellt werden !!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerTouch HQ9/50 Scherköpfe verfasst

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