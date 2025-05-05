Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
HR2505/00
Schneiden wie ein Profikoch
Endlich kannst du wie ein Chefkoch Zutaten zerkleinern. Mit dem Philips OnionChef Zerkleinerer mit ChopDrop Technologie erhältst du trockene, gleichmäßige Stücke beim Zerkleinern von Zwiebeln und anderen Zutaten. Dank der separaten Hochgeschwindigkeitsklinge kannst du auch Fleisch hacken sowie Kräuter und vieles mehr zerkleinern.
Dieses Produkt ist leider nicht mehr verfügbar
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
OnionChef
Gesamtzeit
recurring payment
Philips hat erkannt, wie unangenehm und schwierig das Zerkleinern von Zwiebeln ist. Daher wurde die clevere ChopDrop Technologie entwickelt, mit der Zwiebeln wie ein Chefkoch ganz einfach zerkleinert werden können. Die einzigartige Kammer schließt die Zwiebel ein, während sie von den drei scharfen Klingen zerkleinert wird. Sobald die Stücke die optimale Größe haben, werden sie in die Schüssel gegeben: trocken und gleichmäßig zerkleinert – jedes Mal. Perfekt für Zwiebeln, aber auch für anderes Gemüse, Obst, Käse, Nüsse und mehr.
Der starke 500-W-Motor des Philips OnionChef Zerkleinerers sorgt dafür, dass Sie auch harte Zutaten schnell und einfach zerkleinern können.
Der Philips OnionChef Zerkleinerer nutzt für seine ChopDrop Technologie eine optimale langsame Geschwindigkeit. So erhältst du stets trockene, gleichmäßige Stücke beim Zerkleinern von Zwiebeln und anderen empfindlichen Zutaten wie Zucchini, gekochten Eiern, Paprika, Mozzarella sowie harten Zutaten wie Nüssen, Karotten und mehr. Ideal für deine täglichen Lieblingsgerichte sowie Vorspeisen (Salsa, Zaziki), Saucen, Risottos und vieles mehr!
Mit dem Philips OnionChef Zerkleinerer kannst du Zutaten wie ein Chefkoch zerkleinern: Mit seinem zusätzlichen Hochgeschwindigkeits-Schneidmesser kannst du eine Vielzahl an Zutaten fein hacken, z. B. Fleisch, Nüsse, getrocknetes Obst, Kräuter, Parmesan, Schokolade und vieles mehr. Fein gehacktes Fleisch für Tatar, Fleischbällchen, Bolognese-Sauce oder Tacos; hausgemachtes Pesto und Hummus, Energieriegel oder frisches Dressing für deinen Lieblingssalat.
Der Philips OnionChef Zerkleinerer verfügt über 2 Geschwindigkeiten und eine automatische Geschwindigkeitsauswahl. Die verschiedenen Funktionen erfordern eine unterschiedliche Drehzahl, um das optimales Ergebnis zu erzielen – langsame Geschwindigkeit zum groben Zerkleinern mit der ChopDrop Technologie und hohe Geschwindigkeit zum feinen Zerkleinern mit dem separat erhältlichen Hochgeschwindigkeitsmesser. Das Gerät erkennt die gewünschte Funktion und passt die benötigte Drehzahl automatisch an, um jedes Mal das gewünschte Endergebnis zu erzielen.
Das Betätigen des Philips OnionChef könnte nicht einfacher sein – drücke einfach die Oberseite des Produkts nach unten in Richtung Schüssel. Keine zusätzlichen Tasten, Einstellungen oder Schalter. Zerkleinern auf Knopfdruck wie ein Chefkoch.
Der Philips OnionChef Zerkleinerer wird mit einem großen 1,1-l-Behälter geliefert. So kannst du die erforderliche Menge deiner Hauptzutaten problemlos vorbereiten.
Der Philips OnionChef Zerkleinerer ist leicht zu reinigen. Du kannst alle Teile mit Wasser abspülen oder sie einfach in die Spülmaschine legen.
Der Philips OnionChef Zerkleinerer verfügt über scharfe Edelstahlklingen. Die drei feinen Klingen der ChopDrop Technologie sorgen für ein trockenes und gleichmäßiges Zerkleinern empfindlicher Zutaten, ohne sie zu zerdrücken. Das separat erhältliche Schneidmesser hingegen kann sogar harte Zutaten zerkleinern.
In der großen ChopDrop Kammer des Philips OnionChef Zerkleinerers kannst du eine ganze große Zwiebel halbieren. Anschließend musst du sie nur noch schälen und mit dem Messer einen einzigen Schnitt machen. Der OnionChef erledigt den Rest für dich und erspart dir das unangenehme Zerkleinern von Zwiebeln.
Ursprungsland
Zubehörteile
Technische Daten
Allgemeine Daten
Design und Materialausführung
Service
Nachhaltigkeit
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.