    Viva Collection OnionChef

      Viva Collection OnionChef

      HR2505/00

      Schneiden wie ein Profikoch

      Endlich kannst du wie ein Chefkoch Zutaten zerkleinern. Mit dem Philips OnionChef Zerkleinerer mit ChopDrop Technologie erhältst du trockene, gleichmäßige Stücke beim Zerkleinern von Zwiebeln und anderen Zutaten. Dank der separaten Hochgeschwindigkeitsklinge kannst du auch Fleisch hacken sowie Kräuter und vieles mehr zerkleinern.

      Schneiden wie ein Profikoch

      Zwiebeln hacken, Fleisch zerkleinern und vieles mehr

      • Zerkleinerer
      • ChopDrop Technologie
      • 2 Funktionen: grob und fein
      • Automatische Geschwindigkeitsregelung
      ChopDrop Technologie

      ChopDrop Technologie

      Philips hat erkannt, wie unangenehm und schwierig das Zerkleinern von Zwiebeln ist. Daher wurde die clevere ChopDrop Technologie entwickelt, mit der Zwiebeln wie ein Chefkoch ganz einfach zerkleinert werden können. Die einzigartige Kammer schließt die Zwiebel ein, während sie von den drei scharfen Klingen zerkleinert wird. Sobald die Stücke die optimale Größe haben, werden sie in die Schüssel gegeben: trocken und gleichmäßig zerkleinert – jedes Mal. Perfekt für Zwiebeln, aber auch für anderes Gemüse, Obst, Käse, Nüsse und mehr.

      Leistungsstarker 500 W-Motor

      Leistungsstarker 500 W-Motor

      Der starke 500-W-Motor des Philips OnionChef Zerkleinerers sorgt dafür, dass Sie auch harte Zutaten schnell und einfach zerkleinern können.

      Grobes Zerkleinern mit ChopDrop

      Grobes Zerkleinern mit ChopDrop

      Der Philips OnionChef Zerkleinerer nutzt für seine ChopDrop Technologie eine optimale langsame Geschwindigkeit. So erhältst du stets trockene, gleichmäßige Stücke beim Zerkleinern von Zwiebeln und anderen empfindlichen Zutaten wie Zucchini, gekochten Eiern, Paprika, Mozzarella sowie harten Zutaten wie Nüssen, Karotten und mehr. Ideal für deine täglichen Lieblingsgerichte sowie Vorspeisen (Salsa, Zaziki), Saucen, Risottos und vieles mehr!

      Fein hacken mit HS-Klinge

      Fein hacken mit HS-Klinge

      Mit dem Philips OnionChef Zerkleinerer kannst du Zutaten wie ein Chefkoch zerkleinern: Mit seinem zusätzlichen Hochgeschwindigkeits-Schneidmesser kannst du eine Vielzahl an Zutaten fein hacken, z. B. Fleisch, Nüsse, getrocknetes Obst, Kräuter, Parmesan, Schokolade und vieles mehr. Fein gehacktes Fleisch für Tatar, Fleischbällchen, Bolognese-Sauce oder Tacos; hausgemachtes Pesto und Hummus, Energieriegel oder frisches Dressing für deinen Lieblingssalat.

      Automatische Geschwindigkeitsregelung

      Automatische Geschwindigkeitsregelung

      Der Philips OnionChef Zerkleinerer verfügt über 2 Geschwindigkeiten und eine automatische Geschwindigkeitsauswahl. Die verschiedenen Funktionen erfordern eine unterschiedliche Drehzahl, um das optimales Ergebnis zu erzielen – langsame Geschwindigkeit zum groben Zerkleinern mit der ChopDrop Technologie und hohe Geschwindigkeit zum feinen Zerkleinern mit dem separat erhältlichen Hochgeschwindigkeitsmesser. Das Gerät erkennt die gewünschte Funktion und passt die benötigte Drehzahl automatisch an, um jedes Mal das gewünschte Endergebnis zu erzielen.

      Leichte Bedienung durch Herunterdrücken

      Leichte Bedienung durch Herunterdrücken

      Das Betätigen des Philips OnionChef könnte nicht einfacher sein – drücke einfach die Oberseite des Produkts nach unten in Richtung Schüssel. Keine zusätzlichen Tasten, Einstellungen oder Schalter. Zerkleinern auf Knopfdruck wie ein Chefkoch.

      Große 1,1-l-Schüssel

      Große 1,1-l-Schüssel

      Der Philips OnionChef Zerkleinerer wird mit einem großen 1,1-l-Behälter geliefert. So kannst du die erforderliche Menge deiner Hauptzutaten problemlos vorbereiten.

      Spülmaschinenfest

      Spülmaschinenfest

      Der Philips OnionChef Zerkleinerer ist leicht zu reinigen. Du kannst alle Teile mit Wasser abspülen oder sie einfach in die Spülmaschine legen.

      Scharfe Klingen aus Edelstahl

      Der Philips OnionChef Zerkleinerer verfügt über scharfe Edelstahlklingen. Die drei feinen Klingen der ChopDrop Technologie sorgen für ein trockenes und gleichmäßiges Zerkleinern empfindlicher Zutaten, ohne sie zu zerdrücken. Das separat erhältliche Schneidmesser hingegen kann sogar harte Zutaten zerkleinern.

      Einzelschnitt erforderlich

      In der großen ChopDrop Kammer des Philips OnionChef Zerkleinerers kannst du eine ganze große Zwiebel halbieren. Anschließend musst du sie nur noch schälen und mit dem Messer einen einzigen Schnitt machen. Der OnionChef erledigt den Rest für dich und erspart dir das unangenehme Zerkleinern von Zwiebeln.

      Technische Daten

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

      • Zubehörteile

        Lieferumfang
        • Grobes Raspelwerkzeug
        • Feines Raspelwerkzeug

      • Technische Daten

        Leistung
        500  W
        Fassungsvermögen des Behälters
        1,1  l

      • Allgemeine Daten

        Produktmerkmale
        Spülmaschinenfest

      • Design und Materialausführung

        Farbe(n)
        Weiß
        Messermaterial
        Edelstahl

      • Service

        2 Jahre weltweite Garantie
        Ja

      • Nachhaltigkeit

        Verpackung
        > 90 % recycelte Materialien
        Bedienungsanleitung
        100 % recyceltes Papier

