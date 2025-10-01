Leistungsstarker Mixer für Muffins und Kuchen im Alltag.
Mit dem Philips Mixer kannst du köstliche fluffige Kuchen und Brot für deine Familie zubereiten. Luftige, konische Quirle reduzieren die Knetzeit und gewährleisten einen glatten Kuchenteig. Der leistungsstarke 400-W-Motor ermöglicht es, auch harte Teige durchzukneten.
5000 Series
Handmixer
Dein unverzichtbares Küchenwerkzeug.
400 Watt Motorleistung
5 Geschwindigkeiten + Turbo für alle Teige
25 % schneller als herkömmliche Quirle
Spülmaschinenfeste Teile
Leistungsstarker 400-W-Motor für richtig zähe Teige
Mit dem leistungsstarken 400-W-Motor bewältigst du selbst den zähesten Teig wie im Kinderspiel.
5 Geschwindigkeitsstufen und Turbo für bessere Leistung
Dank der zahlreichen Geschwindigkeitsstufen hast du die volle Kontrolle beim Mixen. Der Turbo-Modus hilft dir, jeglichen Teig mühelos zu kneten.
Quirle und Knethaken
Dank der speziellen Aufsätze kannst du alle möglichen Backdelikatessen zaubern. Mit den Knethaken kannst du dein eigenes Brot zu Hause zubereiten, während du mit den konischen Quirlen jeden beliebigen Kuchenteig mischen kannst.
Konische Quirle erzielen um 25 % schnellere Ergebnisse als herkömmliche Quirle
Die einzigartigen kegelförmigen Quirle sorgen für eine maximale Luftuntermischung, was zu einer luftigen Struktur und einem glatten Kuchenteig beiträgt.
Einfache Anbringung der Quirle
Um die intuitive Anbringung zu erleichtern, haben die Quirle an einem Ende ein anderes Muster.
Praktische Entriegelungstaste für die Quirle
Du kannst die Quirle oder Knethaken mit einem einfachen Tastendruck entriegeln.
2 Jahre Garantie
Und als zusätzliche Sicherheit erhältst du für den Mixer eine Garantie von 2 Jahren.