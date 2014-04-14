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Eingestellt

2.1, 3D Blu-ray, Home Entertainment-System

HTB7255D/12

3.3

| (6) Bewertungen

Genießen Sie Filme und Musik in perfektem Sound

Das neue Philips 3D Blu-ray Home Entertainment-System HTB7255D 2.1 bietet eine perfekte, klare Audiowiedergabe und eine wirklich überzeugende Surround-Sound-Erfahrung. Erleben Sie Ihre Lieblingsfilme und -musik in neuen Dimensionen.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Genießen Sie Filme und Musik in perfektem Sound

  • Verstärker der Klasse D

  • CinemaPerfect HD

  • Integriertes WiFi und Bluetooth®

  • 500 W

Premium Class D-Verstärker, um jedes Sounddetail aufzufangen

Premium Class D-Verstärker, um jedes Sounddetail aufzufangen

Die Premium Class D-Verstärker von Philips erhalten die ursprüngliche Klangquelle für mehr Genauigkeit bei der Wiedergabe des Audiosignals, sodass akustische Details in Musiktiteln und Filmen genauso wiedergegeben werden wie vom Interpreten bzw. vom Regisseur beabsichtigt.

Wiedergeben von Musik und Aufladen Ihres iPods/iPhones

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Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis

Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lausprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.3

von 5

6

Bewertungen

5
2
1

14/04/2014

Nederland

Nederland

Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.

Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema verfasst

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02/12/2013

België

België

geluid is uitstekend

Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .

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Diese Bewertung wurde für HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema verfasst

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08/03/2021

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Prima product maar heeft toch afwijkingen

Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.

Vorteile

Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.

Nachteile

kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.

Diese Bewertung wurde für HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-08

Diese Bewertung wurde für HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-08

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