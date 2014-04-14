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HTB7255D/12
Genießen Sie Filme und Musik in perfektem Sound
Das neue Philips 3D Blu-ray Home Entertainment-System HTB7255D 2.1 bietet eine perfekte, klare Audiowiedergabe und eine wirklich überzeugende Surround-Sound-Erfahrung. Erleben Sie Ihre Lieblingsfilme und -musik in neuen Dimensionen.
Verstärker der Klasse D
CinemaPerfect HD
Integriertes WiFi und Bluetooth®
500 W
Die Premium Class D-Verstärker von Philips erhalten die ursprüngliche Klangquelle für mehr Genauigkeit bei der Wiedergabe des Audiosignals, sodass akustische Details in Musiktiteln und Filmen genauso wiedergegeben werden wie vom Interpreten bzw. vom Regisseur beabsichtigt.
Wiedergeben von Musik und Aufladen Ihres iPods/iPhones
Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lausprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.
3.3
von 5
6
Bewertungen
Marijke49op
14/04/2014
Nederland
Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.
Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen
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Wodan
02/12/2013
België
geluid is uitstekend
Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .
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DVDkijker
08/03/2021
Nederland
Verifizierter Käufer
Prima product maar heeft toch afwijkingen
Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.
Vorteile
Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.
Nachteile
kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.
Diese Bewertung wurde für HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-08
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