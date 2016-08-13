Eingestellt
HTS3520/12
Begeistert von Sound
Genießen Sie auch zu Hause Filme wie im Kino! Leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren und High Definition-HDMI-Upscaling 1080p machen Filme zum unvergesslichen Erlebnis.
HDMI 1080p
Durch einen integrierten Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.
3.8
von 5
26
Bewertungen
Tintenknall
13/08/2016
Deutschland
Für mich ausgezeichnet
Ich habe dieses Heimkinosystem sehr gerne verwendet und war auch für den einfachen Heimgebrauch sehr zufrieden. Die Lautstärke und Klangqualität waren für mich gut und auch ausreichend, ich wollte ja auch keine Kinoveranstaltung aufführen. Die Bedienbarkeit war einfach und sehr leicht verständlich. Leider hat sich das Gerät jetzt verabschiedet da es sich nicht mehr einschalten lasst. Der Powerbutten blinkt nur noch und das war es dann schon. Leidet ist die Garantie vor drei Monaten abgelaufen so dass ich mir wohl etwas neues zulegen muss, was ich mir eigentlich nicht leisten kann. Schade ist ausserdem das noch eine CD im Laufwerk liegt und ich diese jetzt nicht mehr rausbekomme.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS3520 5.1 Home Entertainment-System verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Teddy
17/07/2013
Österreich
beste Bildqualität
Guter Bildstabilisator, beste Bildqualität, einfahe Bedienung, bestechender Presi, Preis- Leistung überdurchnittlich, verläßlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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ozzy2k12
15/07/2012
United Kingdom
Simply fantastic
Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS3520 5.1 Home theatre verfasst
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