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    • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden

      Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition Elektrische Zahnbürste

      HX3601/01

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden

      Etablieren Sie mit Sonicare for Kids eine gesunde Zahnputzroutine. Die Zahnbürste ist sicher und sanft zu wachsenden Zähnen und Zahnfleisch und hilft bei der Vermeidung von Karies. Diese Special Edition im Tier-Design enthält lustige Aufkleber, mit denen Kinder ihre Zahnbürste verzieren können.

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      For Kids Design a Pet Edition
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      For Kids Design a Pet Edition

      Elektrische Zahnbürste

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden

      Ein spielerischer Anfang für gesunde Gewohnheiten ein Leben lang

      • Sonicare-Technologie
      • Personalisierbare Aufkleber
      • Kostenlose Sonicare for Kids-App
      Die Sonicare Technologie hilft Karies zu vermeiden

      Die Sonicare Technologie hilft Karies zu vermeiden

      Sanfte pulsierende Bewegungen reichen bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleisches. So werden die Zähne Ihrer Kinder gründlich gereinigt, während sie das Zähneputzen lernen.

      Speziell für Kinder entwickelte Bürstenköpfe

      Speziell für Kinder entwickelte Bürstenköpfe

      Die Bürstenköpfe wurden speziell für Kinder entwickelt, damit ihre Zähne gründlich gereinigt werden, während sie das Zähneputzen lernen. Ein Mini-Bürstenkopf ist enthalten. Bürstenköpfe in Standardgröße sind separat erhältlich.

      Kreieren Sie Ihr eigenes Design mit lustigen wiederverwendbaren Aufklebern.

      Kreieren Sie Ihr eigenes Design mit lustigen wiederverwendbaren Aufklebern.

      Die Haustier-Edition enthält wiederverwendbare Aufkleber mit denen Kinder ihre Zahnbürste jederzeit in ein neues Tier verwandeln können. So macht das Zähneputzen Spaß!

      2-Minuten-Timer und KidPacer sorgen dafür, dass Kinder 2 Minuten lang putzen

      2-Minuten-Timer und KidPacer sorgen dafür, dass Kinder 2 Minuten lang putzen

      Unterstützen Sie Ihre Kinder, gesunde Gewohnheiten aufzubauen. Mit dem 2-Minuten-Timer putzen sie 2 Minuten lang und der KidPacer stellt sicher, dass sie alle 30 Sekunden zu einer neuen Mundpartie wechseln.

      2 Intensitätsstufen für eine sanfte Reinigung

      2 Intensitätsstufen für eine sanfte Reinigung

      Die Zähne von Kindern brauchen zusätzlichen Schutz. Wählen Sie zwischen den Einstellungen Sanft und Extra Sanft, mit einem gummierten Bürstenkopf für eine komfortable Reinigung.

      Kostenlose Sonicare for Kids-App bringt Kindern bei, besser zu putzen

      Kostenlose Sonicare for Kids-App bringt Kindern bei, besser zu putzen

      Gesunde Gewohnheiten aufbauen, die ein Leben lang halten. Unsere kostenlose Sonicare for Kids-App unterstützt Kinder dabei, zweimal am Tag 2 Minuten lang Zähne zu putzen – wie vom Zahnarzt empfohlen – und dabei Spaß zu haben!

      Technische Daten

      • Leistung

        Stromspannung
        DC5V

      • Technische Daten

        Betriebsdauer (voller bis leerer Akku)
        14 Tage
        Batterie
        Wiederaufladbar
        Energieverbrauch
        Standby ohne Anzeige <0,5 W
        Batterietyp
        Lithium-Ionen

      • Design und Materialausführung

        Farbe
        Weiß mit Knopf in Aquablau

      • Service

        Gewährleistung
        2 Jahre eingeschränkte Garantie

      • Benutzerfreundlichkeit

        Handstück
        Schlankes, ergonomisches Design
        Bürstenkopfsystem
        Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
        Akkuanzeige
        Anzeige zeigt Akkustatus an

      • Artikel enthalten

        Handstück
        1 Haustier-Handstück der Sonicare For Kids
        Aufkleber
        2 Aufkleberblätter mit Haustierthema
        Bürstenköpfe
        1 Sonicare For Kids (kompakt)
        Ladegerät
        1 USB-Ladegerät

      • Reinigungsleistung

        Timer
        2-Minuten-Timer und KidPacer

      Was ist in der Verpackung?

      Verpackungsfoto

      Weitere enthaltene Artikel

      • Sonicare For Kids Handstück
      • Sonicare for Kids kompakter Bürstenkopf
      • USB-C-Ladegerät
      • Haustieraufkleber

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