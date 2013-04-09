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Eingestellt

Philips Sonicare EssenceWiederaufladbare Schallzahnbürste

HX5751

4.8

| (5) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Gründlichere Plaque-Entfernung

Durch die Unterstützung der einzigartigen dynamischen Flüssigkeitsströmung reinigt Sonicare auf sanfte und wirkungsvolle Weise bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands.

Alle Vorteile anzeigen

Gründlichere Plaque-Entfernung

  • 1 Stufe

  • 1 Bürstenkopf

  • 1 feste Transporttasche

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

Nachweislich sicher und sanft

Nachweislich sicher und sanft

Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnspangen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnspangen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

5

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Kauf!

Bin völlig zufrieden mit dem Produkt und frage mich warum ich noch so lange mit der Handzahnbürste geputzt habe. Die Zähne werden super sauber und besonders die Massagefunktion tut dem Zahnfleisch sehr gut.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essence HX5751 Sonic electric toothbrush verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essence HX5751 Sonic electric toothbrush verfasst

26/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

very different to electric tooth brush.

my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essence HX5751 Sonic electric toothbrush verfasst

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26/03/2013

United Kingdom

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very different to electric tooth brush.

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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