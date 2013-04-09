Eingestellt
Gründlichere Plaque-Entfernung
Durch die Unterstützung der einzigartigen dynamischen Flüssigkeitsströmung reinigt Sonicare auf sanfte und wirkungsvolle Weise bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands.
1 Stufe
1 Bürstenkopf
1 feste Transporttasche
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.
Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnspangen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnspangen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.8
von 5
5
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Cinderella
09/04/2013
Deutschland
Sehr guter Kauf!
Bin völlig zufrieden mit dem Produkt und frage mich warum ich noch so lange mit der Handzahnbürste geputzt habe. Die Zähne werden super sauber und besonders die Massagefunktion tut dem Zahnfleisch sehr gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Essence HX5751 Sonic electric toothbrush verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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froggyvodka
26/03/2013
United Kingdom
Verifizierter Käufer
very different to electric tooth brush.
my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Susannah1976
26/03/2013
United Kingdom
very different to electric tooth brush.
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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