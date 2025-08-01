Bewährte Sonicare Technologie

Erleben Sie die Reinigungsmethode, für die sich Millionen Nutzer entscheiden. Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effizient Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen. Die Sonicare Flüssigkeitsströmung unterstützt die Borsten bei der Reinigung, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.