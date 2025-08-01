Suchbegriffe
HX6058/88
Der Bürstenkopf für empfindliche Zähne
Mit diesem schonenden Ersatzbürstenkopf von Philips Sonicare können Sie Plaque sanft und effektiv entfernen. Mit dem Bürstenkopf wird die Plaque-Entfernung zum Kinderspiel und bleibt gleichzeitig sanft zu Zähnen und Zahnfleisch. Eine außergewöhnliche tägliche Reinigung.Alle Vorteile ansehen
Bürstenköpfe (8er-Pack)
Eine gründliche Reinigung kann dennoch sanft für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch sein. Dieser Bürstenkopf verfügt über ein einzigartiges Design mit langen, dünnen, besonders weichen Borsten, die immer sanft sind.
Mit mehr als 3.000 dicht angeordneten Borsten entfernt dieser Bürstenkopf bis zu 10 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste – sogar an schwer erreichbaren Stellen.
Erleben Sie die Reinigungsmethode, für die sich Millionen Nutzer entscheiden. Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effizient Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen. Die Sonicare Flüssigkeitsströmung unterstützt die Borsten bei der Reinigung, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.
Alle Philips Sonicare Bürstenköpfe wurden sorgfältig entwickelt und klinisch getestet. So können Sie sicher sein, dass sie höchste Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Leistung erfüllen.
Wussten Sie, dass Bürstenköpfe nach drei Monaten an Effektivität verlieren? Zahnmedizinisches Fachpersonal empfiehlt, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Deshalb verfügen Philips Sonicare Zahnbürsten über die BrushSync Technologie. Diese erfasst, wie oft und mit welchem Druck Sie Ihre Zähne putzen, und erinnert Sie dann daran, Ihren Bürstenkopf zu gegebener Zeit auszutauschen.
Dieser Bürstenkopf ist mit allen elektrischen Philips Sonicare Zahnbürsten kompatibel.** Durch einfaches Aufstecken oder Abnehmen können Sie ihn kinderleicht austauschen und reinigen.
Wir arbeiten daran, unseren Einsatz von Kunststoffen auf Basis fossiler Energieträger in unseren Produkten zu reduzieren. Aus diesem Grund besteht dieser Bürstenkopf zu 70 % aus biobasiertem Kunststoff.***
Alle unsere Bürstenköpfe werden in Verpackungen aus Papier geliefert, die in entsprechenden Einrichtungen recycelt werden können.
