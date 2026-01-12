Suchbegriffe

    Der Bürstenkopf für die tägliche Reinigung

      Philips Sonicare I InterCare Doppelpack Bürstenköpfe

      HX9002/87

      Der Bürstenkopf für die tägliche Reinigung

      Entfernen Sie verstecktes Plaque zwischen den Zähnen mit diesem Intercare Ersatzbürstenkopf von Philips Sonicare. Für eine hervorragende tägliche Reinigung.

      Der Bürstenkopf für die tägliche Reinigung

      Reicht bis tief zwischen die Zähne

      • Reicht bis tief zwischen die Zähne
      • Medium-Soft
      • 70% biobasierter Kunststoff*
      Intensive Reinigung zwischen den Zähnen und an schwer erreichbaren Stellen

      Intensive Reinigung zwischen den Zähnen und an schwer erreichbaren Stellen

      Unser Intercare Bürstenkopf verfügt über extra lange Borsten, um bis zu 3 Mal mehr Plaque** zwischen den Zähnen und an schwer erreichbaren Stellen zu entfernen.

      Sonicare Fluid Action

      Sonicare Fluid Action

      Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effektiv Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen. Die Sonicare Fluid Action unterstützt die Reinigung durch die Borsten, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.

      Liefert nachweislich eine effektive Mundpflege

      Liefert nachweislich eine effektive Mundpflege

      Alle Philips Sonicare Bürstenköpfe wurden sorgfältig entwickelt und klinisch getestet. So können Sie sicher sein, dass sie höchste Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Leistung erfüllen.

      Optimales Putzergebnis mit der BrushSync Erinnerungsfunktion

      Optimales Putzergebnis mit der BrushSync Erinnerungsfunktion

      Wussten Sie, dass Bürstenköpfe nach drei Monaten an Effektivität verlieren? Zahnmedizinisches Fachpersonal empfiehlt, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Deshalb verfügen Philips Sonicare Zahnbürsten über die BrushSync Technologie. Diese erfasst, wie oft und mit welchem Druck Sie Ihre Zähne putzen, und erinnert Sie dann daran, Ihren Bürstenkopf zu gegebener Zeit auszutauschen.

      Passt auf alle Philips Sonicare Handstücke zum Aufstecken

      Passt auf alle Philips Sonicare Handstücke zum Aufstecken

      Dieser Bürstenkopf ist mit allen elektrischen Philips Sonicare Zahnbürsten kompatibel.*** Durch einfaches Aufstecken oder Abnehmen können Sie ihn kinderleicht austauschen und reinigen.

      Hergestellt aus 70 % biobasiertem Kunststoff

      Hergestellt aus 70 % biobasiertem Kunststoff

      Wir arbeiten daran, unseren Einsatz von Kunststoffen auf Basis fossiler Energieträger in unseren Produkten zu reduzieren. Aus diesem Grund besteht dieser Bürstenkopf zu 70 % aus biobasiertem Kunststoff.*

      Recycelbare Verpackung aus Papier

      Recycelbare Verpackung aus Papier

      Alle unsere Bürstenköpfe werden in Verpackungen aus Papier geliefert, die in entsprechenden Einrichtungen recycelt werden können.

      Technische Daten

      • Design und Materialausführung

        Farbe
        Weiß
        Härtegrad
        Medium-Soft
        Erinnerungsborsten
        Blaue Farbe der Borsten verblasst
        Abmessungen
        Standard
        Intelligente Bürstenkopf-Erkennung
        Ja

      • Kompatibilität

        Bürstenkopfsystem
        Aufsteckbar
        Nicht geeignet für
        Philips One
        Kompatible Zahnbürsten
        Philips Sonicare

      • Artikel enthalten

        Bürstenköpfe
        2 I InterCare

      • Qualität und Leistung

        Austausch
        Alle 3 Monate
        Geprüft
        für optimale Nutzung
        Vorteil
        Plaque-Entfernung

      • wird dem Kunststoffanteil des Bürstenkopfes entsprechend der Massenbilanz zugeordnet.
      • * im Vergleich zu einer Handzahnbürste
      • ** Außer für Philips One.
