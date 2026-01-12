Suchbegriffe
HX9004/87
Der Bürstenkopf für die tägliche Reinigung
Entfernen Sie verstecktes Plaque zwischen den Zähnen mit diesem Intercare Ersatzbürstenkopf von Philips Sonicare. Für eine hervorragende tägliche Reinigung.Alle Vorteile ansehen
Bürstenköpfe (4er-Pack)
Unser Intercare Bürstenkopf verfügt über extra lange Borsten, um bis zu 3 Mal mehr Plaque** zwischen den Zähnen und an schwer erreichbaren Stellen zu entfernen.
Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effektiv Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen. Die Sonicare Fluid Action unterstützt die Reinigung durch die Borsten, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.
Alle Philips Sonicare Bürstenköpfe wurden sorgfältig entwickelt und klinisch getestet. So können Sie sicher sein, dass sie höchste Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Leistung erfüllen.
Wussten Sie, dass Bürstenköpfe nach drei Monaten an Effektivität verlieren? Zahnmedizinisches Fachpersonal empfiehlt, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Deshalb verfügen Philips Sonicare Zahnbürsten über die BrushSync Technologie. Diese erfasst, wie oft und mit welchem Druck Sie Ihre Zähne putzen, und erinnert Sie dann daran, Ihren Bürstenkopf zu gegebener Zeit auszutauschen.
Dieser Bürstenkopf ist mit allen elektrischen Philips Sonicare Zahnbürsten kompatibel.*** Durch einfaches Aufstecken oder Abnehmen können Sie ihn kinderleicht austauschen und reinigen.
Wir arbeiten daran, unseren Einsatz von Kunststoffen auf Basis fossiler Energieträger in unseren Produkten zu reduzieren. Aus diesem Grund besteht dieser Bürstenkopf zu 70 % aus biobasiertem Kunststoff.*
Alle unsere Bürstenköpfe werden in Verpackungen aus Papier geliefert, die in entsprechenden Einrichtungen recycelt werden können.
