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Eingestellt

HiFi-Microsystem

MC235B/12

3.8

| (6) Bewertungen

Exklusives Design – Ausgezeichneter Klang – Wandmontage

Trendy und progressiv, exklusiv in Innovation und Design. So auch das schicke MC235B mit dynamischer Klangqualität und einem eleganten Gehäuse, das auch für Wandbefestigung geeignet ist.

Alle Vorteile anzeigen

Exklusives Design – Ausgezeichneter Klang – Wandmontage

  • CD-Wiedergabe

  • Wandmontage

2 x 5 W RMS/2 x 10 W für Musik/400 W PMPO

Weckfunktion/Sleep-Timer

Weckfunktion/Sleep-Timer

Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem Radio oder mit dem üblichen Alarmton. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarmton für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.

Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.8

von 5

6

Bewertungen

3
1

07/01/2011

Danmark

Danmark

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MC235B Micro Hi-Fi System verfasst

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Diese Bewertung wurde für MC235B Micro Hi-Fi System verfasst

25/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Great

Good cd player for a teen and has great sound system

Vorteile

Sleek

Nachteile

Blue light

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MC235B Sleek micro sound system verfasst

Datum der Benutzung 2024-11-25

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25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Compact and User-friendly, great sound

A compact and easy to use system with excellent sound. Let down somewhat, by weak remote control and total failure of baclight LED's which cannot economically be repaired out of the short warranty period.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MC235B Sleek micro sound system verfasst

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