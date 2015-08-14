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Eingestellt

Mini Stereoanlage

MCM1150/12

3.9

| (11) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

Satter, kraftvoller Sound

Hören Sie dank USB Direct und einem Audioeingang Ihre Lieblingsmusik auch auf Ihrem tragbaren Musik-Player. Dieses Philips Micro-Soundsystem gibt auch MP3-CD und CD-R/RW wieder, und sorgt mit Bassreflex-Lautsprechern für satte Bässe.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Satter, kraftvoller Sound

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • Max. 20 W

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Die digitale Sound-Kontrolle bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Balance, Leistung, Wärme und Helligkeit, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Sound-Kontrolle ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

11

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

1

14/08/2015

Deutschland

Deutschland

Alles super!

Alles super! Ich bin mit Philips Mini Stereoanlage MCM1150 ganz zufrieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM1150 Mini Stereoanlage verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM1150 Mini Stereoanlage verfasst

13/10/2018

België

België

Super

Fonctionne à merveille, un très bon son ! Mais, j'ai rencontré un problème quand je branche un téléphone je trouve que le son ne vas pas fort. Mais, il reste très bon !

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Diese Bewertung wurde für MCM1150 Microchaîne verfasst

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13/04/2016

België

België

Erg tevreden

Mooi muzieksysteem met een geweldig geluid. Boxen zijn voorzien van geweldige bass. Veel mogelijkheden. Geweldig!!

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Diese Bewertung wurde für MCM1150 Micromuzieksysteem verfasst

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