Eingestellt
Der neue Klassiker
Das Philips MCM204 wurde speziell für Fans ultimativer Technologie- und Designlösungen entwickelt und glänzt mit Finesse und Qualität. Genießen Sie Ihre MP3-/WMA-Musik und direkte USB-Wiedergabe über Ihren tragbaren Player.
MP3/WMA-CD-Wiedergabe
USB Direct
Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.
Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.
0
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Dragoneye78
13/12/2015
Deutschland
Fazit : empfehlenswert, Optik chic, Kaufempfehlung
Alles in Allem eine gute Investition. Gut zu bedienen, ob mit oder ohne FB.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM204 HiFi-Microsystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM204 HiFi-Microsystem verfasst
titine45
16/10/2011
France
excellent produit
je ne regrette pas mon achat . je la recommande vivement. pratique l'utilisation de la clé usb ce qui permet d'écouter vos morceaux favoris du moment sans avoir à se faire des cd. le seul inconvénient c'est qu'elle n'affiche pas l'heure en veille .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM204 Microchaîne hi-fi verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM204 Microchaîne hi-fi verfasst