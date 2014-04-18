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Eingestellt

Klassisches Micro-Soundsystem

MCM207/12

4

| (8) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Begeistert von Sound

Genießen Sie hervorragenden Sound mit der klassischen Mini Stereoanlage von Philips. Geben Sie Ihre liebste MP3-/WMA-Musik mittels USB Direct oder MP3 Link wieder. Die Lautsprecher verfügen über ein elegantes Design mit klassischem Holzfinish, das nie aus der Mode kommt.

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Entspannen Sie mit großartiger Musik

Begeistert von Sound

  • Kassette

Autostop-Kassettendeck

Autostop-Kassettendeck

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Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

8

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

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1

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet

Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.

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09/02/2013

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist sehr gut

Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D

Diese Bewertung wurde für MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem verfasst

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04/09/2014

Deutschland

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Gutes Gerät

Im Vergleich zu anderen Microanlagen in dieser Preisklasse finde ich das Gerät sehr gut. Auch der Klang ist trotz der einfachen und kleinen Boxen gut. Die Bedienung ist einfach und zweckmäßig. Die Ausstattung ist wirklich prima! Der Empfang rauscht leider manchmal etwas es ist kein zusätzlicher Antennenanschluß vorhanden.

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