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Eingestellt

HiFi-Microsystem

MCM760/12

3.8

| (8) Bewertungen

Digitalmusik mit CD-Ripping

Dank des eleganten MCM760 HiFi-Microsystems können Sie Ihre Lieblings-CDs auf Ihren MP3-Player rippen und erstklassigen Sound genießen. Einfaches Aufzeichnen per Tastendruck ohne PC! So können Sie Ihre Lieblingsmusik jetzt auch auf einem tragbaren MP3-Player wiedergeben.

Alle Vorteile anzeigen

Digitalmusik mit CD-Ripping

  • MP3/WMA-CD-Wiedergabe

  • USB Direct

Bändchenhochtöner für naturgetreue Wiedergabe

Bändchenhochtöner sind Hochtonlautsprecher, die dynamischen und klaren Sound liefern. Sie werden normalerweise in High-End Audiosystemen verwendet, um eine erstklassige Wiedergabetreue zu erreichen. Konventionelle konische und Kalotten-Hochtöner basieren auf dem Prinzip eines gerichteten, beweglichen Drahts, während der Bändchenhochtöner hohe Frequenzen in einem Bereich von 180° ausstrahlt. Dadurch wird die Abstrahlungsbreite in den höheren Tonlagen erheblich verbreitert. Gleichzeitig wird der optimal beschallte Ort (Sweet Spot) erweitert, damit selbst bei kompakten Audiosystemen ein weiter, kristallklarer und natürlicher Sound zu hören ist.

Ermöglicht die einfache Einstellung hoher und tiefer Töne

Treble und Bass sind Equalizer-Funktionen zum Regeln der hohen und tiefen Tonfrequenzen. Die Höhen regeln die Verstärkung der hohen Töne in der Musik, während die Tiefen zur Verstärkung der tiefen Töne dienen. Mit den Cursortasten nach oben/unten können Sie die tiefen und hohen Töne ganz nach Wunsch weniger stark oder stärker betonen, oder Höhen und Tiefen unverändert lassen, um die Musik wie in der ursprünglichen Aufnahme wiederzugeben. Mit Treble & Bass Control können Sie Ihre Musik so genießen, wie Sie sie am liebsten hören.

MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihr tragbares USB-Laufwerk

MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihr tragbares USB-Laufwerk

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.8

von 5

8

Bewertungen

08/04/2017

Deutschland

Deutschland

TOP!

Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM760 HiFi-Microsystem verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM760 HiFi-Microsystem verfasst

08/04/2017

Deutschland

Deutschland

TOP!

Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.

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Diese Bewertung wurde für MCM760 HiFi-Microsystem verfasst

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18/06/2023

France

France

Chaine hifi philips mcm760

Chaine Hifi avec un très joli design. De belles fonctionnalités pour l'époque. Un son incroyable pour sa taille réduite ! Les twetters à ruban ont un rendu et une qualité sonore exceptionnelle.

Vorteile

Taille , son , esthétique

Nachteile

Un twetter à ruban HS

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM760 Microchaîne hi-fi verfasst

Datum der Benutzung 2023-05-18

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Diese Bewertung wurde für MCM760 Microchaîne hi-fi verfasst

Datum der Benutzung 2023-05-18

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Haftungsausschlüsse

  1. Musik mit Digital Right Management nicht unterstützt.