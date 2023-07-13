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Eingestellt

Heritage AudioKomponenten-HiFi-System

MCM770/12

3.4

| (10) Bewertungen

Begeistert von Sound

Tauchen Sie ab in den audiophilen Sound des Philips Komponenten-HiFi-Systems mit Seidenkalotten-Hochtöner. Hinzu kommen elegante Lautsprecherboxen aus echtem Holz und ein Aluminiumgehäuse zur Verbesserung des Sounds bei gleichzeitiger Wahrung von Präzision und Kontrolle.

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie HiFi-Musik

Begeistert von Sound

  • Seidenkalotten-Hochtöner

  • 60 W

Aluminium-Gehäuse für ein hochwertiges Design

Aluminium-Gehäuse für ein hochwertiges Design

Spritzguss-Aluminium ist federleicht, hält sehr hohen Temperaturen stand, bietet eine hohe Beanspruchbarkeit und Festigkeit sowie einen ausgezeichneten Korrosionsschutz.

Hochwertiges Komponenten-Design mit Standhalterung

Hochwertiges Komponenten-Design mit Standhalterung

Das Mikrosystem im Komponenten-Design wird mit einer Standhalterung aus vier dreieckigen Füßen geliefert. Dadurch kann eine durch Vibration, Überhitzung und elektromagnetische Interferenzen des Verstärkers und CD-Laders erzeugte Verzerrung der Audiofrequenz verhindert und eine ausgezeichnete Soundwiedergabe ermöglicht werden.

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

10

Bewertungen

13/07/2023

France

France

J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.

J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi verfasst

Datum der Benutzung 2023-06-13

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Diese Bewertung wurde für Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi verfasst

Datum der Benutzung 2023-06-13

17/06/2013

Nederland

Nederland

Erg blij mee.

Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.

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Diese Bewertung wurde für Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp verfasst

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Diese Bewertung wurde für Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp verfasst

09/10/2011

Nederland

Nederland

een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt

mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.

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Diese Bewertung wurde für Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp verfasst

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