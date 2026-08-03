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  • Styling und Präzision nach Maß
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Eingestellt

Multigroom series 500011-in-1, für Gesicht, Haare und Körper

MG5730/15

4.2
| (692) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Styling und Präzision nach Maß
Kreieren Sie mit dem vielseitigen Trimmer und seinen 11 Aufsätzen zum Stylen von Bart, Haaren und Körper Ihren eigenen Look. Die DualCut-Klingen liefern erstklassige Präzision, während der rutschfeste Griff aus Gummi für mehr Komfort und Sicherheit sorgt.
Alle Vorteile anzeigen

11-in-1-Trimmer für ein vielseitiges Styling

Styling und Präzision nach Maß

  • 11 Aufsätze

  • DualCut-Technologie

  • Laufzeit von bis zu 80 Min.

  • Wasserfest

Maximale Präzision mit doppelt so vielen Klingen

Maximale Präzision mit doppelt so vielen Klingen

Dieser All-in-one-Haarschneider ist mit der fortschrittlichen DualCut-Technologie für maximale Präzision ausgestattet. Er verfügt außerdem über zwei Klingen und ist so konzipiert, dass er so scharf bleibt wie am ersten Tag.

11 Aufsätze zum Trimmen von Gesicht und Kopf

11 Aufsätze zum Trimmen von Gesicht und Kopf

Der Philips Multigroom All-in-one-Haarschneider verfügt über 11 Aufsätze für eine Ganzkörperpflege.

Selbstschärfende Klingen für ein glattes Ergebnis

Selbstschärfende Klingen für ein glattes Ergebnis

Erzielen Sie saubere, gerade Linien und schneiden Sie dank der präzisen Stahlklingen des Körper- und Barthaarschneiders auch dickste Haare gleichmäßig. Diese nicht korrosiven Klingen rosten nicht, sind selbstschärfend und halten länger.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

692

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

03/08/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Er hat sehr viele Funktionen bzw. Aufsätze

Ich bin sehr zufrieden mit dem Haartrimmer, da er sehr viel Zubehör hat und die Haare auch sehr kurz geschnitten werden können . Preis/ Leistung sehr gut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 11-in-1­-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-08-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 11-in-1­-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-08-01

23/06/2026

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Das Gerät hat viele Funktionen

große Auswahl an Aufsätzen. Multifunktionale Verwendung für unterschiedliche Verwendungen.

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 11-in-1­-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-05-12

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 11-in-1­-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-05-12

11/08/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Gerät ist recht leise

Beim Gebrauch macht das Gerät nur angenehme leise Geräusche. Die Schnittleistung ist gut. Wenig Hautirritationen

Nachteile

Die Schnittfläche könnte etwas breiter sein

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst

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