11-in-1: Gesicht, Kopf und Körper
Selbstschärfende Edelstahlklingen
BeardSense Technologie
Unser Trimmer verfügt über 11 Aufsätze, mit denen Sie Ihr Gesichtshaar trimmen und stylen, Ihr Kopfhaar kürzen und Ihre Körperbehaarung pflegen können, sodass Sie alle Ihre Pflegeanforderungen optimal erfüllen können.
Selbstschärfende Stahlklingen bieten zusätzliche Stärke für maximale Präzision beim Trimmen und bleiben so scharf wie an Tag 1, ohne dass Klingenöl erforderlich ist.
Mit der BeardSense Technologie scannt unser Trimmer die Bartdichte 125 x pro Sekunde, um die Leistung in dichteren Bereichen zu steigern, sodass Sie die richtige Leistung für ein optimales Ergebnis erhalten.
4.2
von 5
692
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Jesko
03/08/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Er hat sehr viele Funktionen bzw. Aufsätze
Ich bin sehr zufrieden mit dem Haartrimmer, da er sehr viel Zubehör hat und die Haare auch sehr kurz geschnitten werden können . Preis/ Leistung sehr gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 11-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-08-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 11-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-08-01
Franky007
23/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Gerät hat viele Funktionen
große Auswahl an Aufsätzen. Multifunktionale Verwendung für unterschiedliche Verwendungen.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 11-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-05-12
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 5000 Series MG5941/15 11-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-05-12
S-Andy
11/08/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Gerät ist recht leise
Beim Gebrauch macht das Gerät nur angenehme leise Geräusche. Die Schnittleistung ist gut. Wenig Hautirritationen
Nachteile
Die Schnittfläche könnte etwas breiter sein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst
Wert ausgehend von 2,3 Mal Barttrimmen pro Woche, jeder Trimmvorgang durchschnittlich 11,5 Minuten
Die Schnellladeoption bietet ausreichend Leistung für einen Schnitt
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf