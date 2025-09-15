Suchbegriffe

    Doppelter Genuss, halber Platzbedarf
      4000 Series Philips Airfryer Stacked Dual Basket

      NA460/09

      Doppelter Genuss, halber Platzbedarf

      Mit seinen übereinander gestapelten Körben ermöglicht der Stacked Dual Basket Airfryer die Zubereitung von zwei Gerichten gleichzeitig und spart dabei wertvollen Platz in deiner Küche. Dank der innovativen Vertical RapidAir-Technologie werden deine Speisen perfekt knusprig, zart und gleichmäßig gegart.

      Doppelter Genuss, halber Platzbedarf

      Clever gestapelt: Zwei Gerichte gleichzeitig – 45 % weniger Stellfläche in deiner Küche.

      • 45% weniger Platzbedarf*
      • 2 Körbe, 2 Gerichte gleichzeitig
      • Gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Technologie
      • 10L XXL-Kapazität – Ideal für die ganze Familie
      Mit den clever vertikal gestapelten Körben bereitest du zwei Gerichte gleichzeitig zu und benötigst dabei 45% weniger Platz in deiner Küche im Vergleich zu herkömmlichen Heißluftfritteusen mit zwei Körben.*

      Extragroße Heißluftfritteuse mit zwei 5-Liter-Garkörben. Mit einem Gesamtvolumen von 10 Litern kannst du bis zu 1,4 kg Pommes frites, 2 kg Gemüse oder 24 Hähnchenschenkel zubereiten. Jeder Korb bietet sogar Platz für ein ganzes 1,2-kg-Hähnchen.

      Genieße perfekt knusprige und zarte Gerichte dank der vertikalen RapidAir-Technologie. Heiße Luft strömt von oben in den Garkorb und zirkuliert durch das innovative Seestern-Design gleichmäßig um dein Essen, sodass es jedes Mal perfekt gegart wird.

      Dank der Sichtfenster kannst du den Garvorgang beobachten, ohne die Körbe herauszuziehen.

      Unsere neue Beschichtung ist PFAS-frei: Antihaftbeschichtet, langlebig, schmutzabweisend und einfach zu reinigen.

      Über das praktische Touchdisplay kannst du aus sechs voreingestellten Kochprogrammen wählen, die automatisch die perfekte Temperatur und Garzeit für deine Lieblingsspeisen einstellen. Ob Backen, Grillen oder Rösten – mit dem Airfryer stehen dir 13 verschiedene Kochfunktionen in nur einem Gerät zur Verfügung.

      Mit der smarten Copy-Funktion überträgst du Kochzeit und Temperatur mühelos von einem Korb auf den anderen.

      Die smarte „Shake“-Funktion erinnert dich daran, den Garkorb zu schütteln, damit deine Gerichte rundum gleichmäßig und perfekt zubereitet werden.

      Kein Schrubben oder Einweichen nötig! Spare Zeit, indem du die spülmaschinenfesten und antihaftbeschichteten Körbe deines Airfryers einfach in die Spülmaschine gibst.

      Bis zu 40 % schnellere Zubereitung und bis zu 65 % Energieersparnis beim Kochen mit einem Philips Airfryer mit zwei Körben im Vergleich zu deinem Backofen.***

      Die kostenlose HomeID Rezepte-App inspiriert dich mit Hunderten köstlichen Rezeptideen und Schritt-für-Schritt Anleitungen für deinen Airfryer.

      Technische Daten

      • Technische Daten

        Leistung
        2.750 W
        Spannung
        220–240 V
        Frequenz
        50 Hz
        Anzahl im Paket
        1
        Akkubetrieb
        Nein
        Temperaturbereich
        40–200 °C

      • Allgemeine Daten

        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Sekundärmaterial
        Metall
        Farbe
        Gehäuse: Schwarz
        Sekundärfarbe
        Griff: Dunkelgrau
        Fassungsvermögen
        10 l
        Anti-Rutsch-Füße
        Ja
        Benutzeroberfläche
        Digital
        Kabellänge
        1,0 m
        Aufwärmfunktion
        Ja
        Warmhaltefunktion
        Nein
        Programme
        6
        Anzahl der Körbe
        2
        Zeitbereich
        0–1 Stunde
        Temperaturbereich
        40–200 °C
        Timer
        Ja
        Fernbedienung
        Nein
        Technologie
        Rapid Air
        Integrierter Ein-/Ausschalter
        Ja
        Automatische Abschaltung
        Ja
        Einstellbares Thermostat
        Nein
        Betriebsanzeige
        Ja
        Cool-Touch-Handgriffe
        Ja
        Spülmaschinenfest
        Ja
        Temperaturanzeige
        Ja
        Wärmeisoliertes Gehäuse
        Nein
        Maximaltemperatur
        200 °C
        Keramikbeschichtung
        Ja
        Antihaftbeschichtung
        Ja
        Garantie
        2 Jahre
        Einzelner oder zwei Körbe
        Dual

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        46,9 cm
        Produktbreite
        23,3 cm
        Produkthöhe
        39,9 cm
        Produktgewicht
        8,98 kg
        Produktabmessungen
        46,9 cm (L) x 23,3 cm (B) x 39,9 cm (H)
        Verpackungslänge
        52 cm
        Verpackungsbreite
        27,5 cm
        Verpackungshöhe
        43,5 cm
        Verpackungsgewicht
        11,23 kg
        Verpackungsabmessungen
        52 cm (L) x 27,5 cm (B) x 43,5 cm (H)

      • Nachhaltigkeit

        Verpackung
        Nachhaltige Verpackung
        Bedienungsanleitung
        100 % recyclingfähig

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

      • * Im Vergleich zu anderen Philips Airfryern
      • ** Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes frites aus einer herkömmlichen Fritteuse
      • ***Interne Labormessung NA46x mit Lachs und Hähnchenbrust im Vergleich zur Verwendung eines Backofens der Klasse A. Die Ergebnisse können je nach Rezept variieren
