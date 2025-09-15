Suchbegriffe
NA460/09
Doppelter Genuss, halber Platzbedarf
Mit seinen übereinander gestapelten Körben ermöglicht der Stacked Dual Basket Airfryer die Zubereitung von zwei Gerichten gleichzeitig und spart dabei wertvollen Platz in deiner Küche. Dank der innovativen Vertical RapidAir-Technologie werden deine Speisen perfekt knusprig, zart und gleichmäßig gegart.Alle Vorteile ansehen
Philips Airfryer Stacked Dual Basket
Mit den clever vertikal gestapelten Körben bereitest du zwei Gerichte gleichzeitig zu und benötigst dabei 45% weniger Platz in deiner Küche im Vergleich zu herkömmlichen Heißluftfritteusen mit zwei Körben.*
Extragroße Heißluftfritteuse mit zwei 5-Liter-Garkörben. Mit einem Gesamtvolumen von 10 Litern kannst du bis zu 1,4 kg Pommes frites, 2 kg Gemüse oder 24 Hähnchenschenkel zubereiten. Jeder Korb bietet sogar Platz für ein ganzes 1,2-kg-Hähnchen.
Genieße perfekt knusprige und zarte Gerichte dank der vertikalen RapidAir-Technologie. Heiße Luft strömt von oben in den Garkorb und zirkuliert durch das innovative Seestern-Design gleichmäßig um dein Essen, sodass es jedes Mal perfekt gegart wird.
Dank der Sichtfenster kannst du den Garvorgang beobachten, ohne die Körbe herauszuziehen.
Unsere neue Beschichtung ist PFAS-frei: Antihaftbeschichtet, langlebig, schmutzabweisend und einfach zu reinigen.
Über das praktische Touchdisplay kannst du aus sechs voreingestellten Kochprogrammen wählen, die automatisch die perfekte Temperatur und Garzeit für deine Lieblingsspeisen einstellen. Ob Backen, Grillen oder Rösten – mit dem Airfryer stehen dir 13 verschiedene Kochfunktionen in nur einem Gerät zur Verfügung.
Mit der smarten Copy-Funktion überträgst du Kochzeit und Temperatur mühelos von einem Korb auf den anderen.
Die smarte „Shake“-Funktion erinnert dich daran, den Garkorb zu schütteln, damit deine Gerichte rundum gleichmäßig und perfekt zubereitet werden.
Kein Schrubben oder Einweichen nötig! Spare Zeit, indem du die spülmaschinenfesten und antihaftbeschichteten Körbe deines Airfryers einfach in die Spülmaschine gibst.
Bis zu 40 % schnellere Zubereitung und bis zu 65 % Energieersparnis beim Kochen mit einem Philips Airfryer mit zwei Körben im Vergleich zu deinem Backofen.***
Die kostenlose HomeID Rezepte-App inspiriert dich mit Hunderten köstlichen Rezeptideen und Schritt-für-Schritt Anleitungen für deinen Airfryer.
