Philips Airfryer 5000 Series mit Dampf und Schiene 7,2 l
Airfryer
Frittieren, grillen, backen... und dampfgaren!
Dampfgaren, heißluftfrittieren oder beides gleichzeitig versuchen!
Dampf-Technologie für mehr Nährstoffe
Dampfgarfunktion für knusprige und saftige Perfektion
Automatische SteamClean-Funktion für eine einfache Reinigung
Hochwertige Schiene für müheloses Gleiten
RapidAir Plus-Technologie für gleichmäßig zubereitete Mahlzeiten
Perfekte Dampfleistung für eine zarte, feine Konsistenz
Weiche Knödel, zartes Gemüse und herzhafter Fisch kann alles in unserem Airfryer mit Dampffunktion zubereitet werden. Er sorgt für die perfekte Dampfmenge, ohne dass Lebensmittel zu feucht werden. So bleiben bis zu 87 % der Nährstoffe erhalten.****
Außen knusprig, innen saftig – die Kraft des Dampfgarens
Jetzt hast du das Beste aus beiden Welten. Gleichzeitig heißluftfrittieren und dampfgaren – außen knusprig gold und innen saftig und zart. Perfekt für goldene Zimtbrötchen, knusprig gebackenes Brot, saftiges Hähnchen und Gemüse auf neuem Niveau. Kein Verbrennen oder Untergaren mehr.******
Reinigung leicht gemacht
Die Fettansammlung im Korb wird eingeweicht und kann mit unserer automatischen SteamClean-Funktion leichter entfernt werden.
EasySlide Rail für sichereres, einfacheres Herausziehen des Korbs
Ganz gleich, ob du nur eine Hand frei hast oder bei der Zubereitung einen schnellen Zugriff benötigst, unsere patentierte EasySlide-Rail-Technologie******* macht das Überprüfen, Schütteln oder Hinzufügen von Zutaten einfacher wie nie zuvor. Der Schiebemechanismus wurde für ultimativen Komfort und Sicherheit entwickelt und gleitet sanft und sicher, sodass der Korb jederzeit aufrecht und stabil auf seinen Schienen bleibt. Dadurch reduziert sich das Risiko der Verbrennungsgefahr im Vergleich zum Abstellen des heißen Korbs auf deiner Arbeitsplatte, sodass das Kochen sicherer und reibungsloser für dich wird.
Schneller garen, immer mit perfekten Ergebnissen
Kein Verbrennen oder Untergaren mehr. Die Rapid Air Plus Heißlufttechnologie mit ihrem einzigartigen sternförmigen Design lässt die Luft schneller um die Zutaten herum und hindurch zirkulieren***, sodass die Zutaten gleichmäßig gegart werden und bis zu 90 % weniger Fett enthalten.*
Genau die richtige Größe für deine täglichen Anforderungen
Gare bis zu 1,4 kg Gemüse, 10 Hähnchenschenkel, 6 Lachsfilets oder 9 Muffins.
Du musst den Korb nicht herausziehen, um deine Speisen zu überprüfen!
Kein Rätselraten mehr: Beobachte durch das Sichtfenster, wie die Zutaten gegart werden und sobald sie perfekt zubereitet sind.
Keramikbeschichtung
Unsere neue Beschichtung ist PFAS-frei: Antihaftbeschichtet, langlebig, kratzfest Oberfläche und einfach zu reinigen.
Eine völlig neue Welt der Vielfalt
Wähle zwischen 21 Zubereitungsmöglichkeiten, vom Backen und Grillen bis hin zum Dampfgaren und Aufwärmen. Zum Trocknen und Fermentieren kannst du eine niedrige Temperatur von 40 ℃ und eine Dauer von bis zu 24 Stunden einstellen.
Endlose Inspiration mit der HomeID App
Über 10.000 leckere Rezepte, nur für deinen Airfryer, mit einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen.*****
Platzsparend mit abnehmbarem Wasserbehälter
Wenn kein Dampfgaren erforderlich ist, entferne einfach den Behälter, um Platz auf deiner Arbeitsfläche zu sparen.
Schneller garen und Zeit und Energie sparen
Koche bis zu 50 % schneller und spare bis zu 70 % Energie beim Garen mit einem Philips Steam Airfryer anstelle eines Backofens.**
Leiser Betrieb
Keine lauten Ablenkungen – genieße Gespräche oder Musik, während der Airfryer dampfgart, grillt oder backt.
* Im Vergleich zu Pommes frites aus einer herkömmlichen Fritteuse
** Basierend auf internen Labormessungen, Philips Airfryer; Zubereitung einer Hähnchenbrust (160 °C, kein Vorheizen) oder eines Lachsfilets (200 °C, kein Vorheizen) im Vergleich zur Verwendung eines Backofens der Klasse A. Genaue Prozentwerte können je nach Produkt variieren.
*** Im Vergleich zu Philips Airfryern mit Rapid Air Heißlufttechnologie
****Externe Labormessung, basierend auf Vitamin-C-Gehalt in Brokkoli.
***** Anzahl der Rezepte kann je nach Land variieren
******Zubereitung eines ganzen Hähnchens über 80 Minuten mit der Dampf- und Heißluftfunktion im Vergleich zur Heißluftfunktion
