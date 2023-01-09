Eingestellt
100 % Komfort ohne Ziepen
Schutzsystem
Vollständig abwaschbar, AA-Batterie
Erreichen und entfernen Sie mühelos und sanft unerwünschte Nasen- und Ohrenhaare. Stellen Sie sicher, dass die Nasenlöcher vor dem Gebrauch sauber sind. Führen Sie den Trimmer vorsichtig in die Nase ein (nicht weiter als 0,5 cm) und lassen Sie ihn langsam kreisen. Achten Sie beim Schneiden von Ohrenhaaren darauf, dass die Ohren frei von Wachs sind.
Ein Nasen-, Ohren- und Augenbrauentrimmer, der für Sicherheit und Komfort entwickelt wurde. Das Schutzsystem deckt die Klingen ab, um sicherzustellen, dass sie nicht in direkten Hautkontakt kommen. Es wurde außerdem entwickelt, um übersehene Haare sowie Ziehen und Ziepen zu minimieren.
Unser innovativer zweiseitiger Präzisionstrimmer schneidet schnell und mühelos aus jedem Winkel und in jede Richtung.
4.1
von 5
67
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Marharyta_M
09/01/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Der Trimmer hat großartige Funktionen!
Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer (NT1650/16) hat mir sehr gut gefallen. Der Trimmer ist kompakt und liegt gut in der Hand. Entfernt Haare gut und schmerzlos. Verletzt die Haut nicht, macht ein Minimum an Lärm. Ich kann diesen Trimmer jedem empfehlen.
Vorteile
Kompakt, liegt gut in der Hand, nicht laut, verletzt die Haut nicht, schönes Design.
Nachteile
Keine Nachteile
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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HeroicWarden
09/01/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Unkomplizierter Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Der Nasen- und Ohrenhaartrimmer hat auf mich beim Auspacken einen hochwertigen Eindruck gemacht. Es handelt sich um ein schlichtes, dunkles Design und eine praktische Größe, die gut in der Hand liegt. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Trimmer auch eine Batterie. Die Rasur war sehr angenehm und ging schnell. Besonders praktisch ist die beidseitige Klinge. Nach der Rasur kann der Vorderteil des Trimmers ganz einfach für die Reinigung abgenommen werden. Eine Batterie ist wie bereits erwähnt beiliegend. Ich persönlich hätte eine Ladefunktion und verbauten Akku praktischer gefunden, aber das ist vermutlich Geschmacksache. Zu der Laufzeit mit Batterie kann ich noch nichts sagen, da ich bei bisher zwei Rasuren noch keine Batterie verbraucht habe.
Vorteile
gute Rasur, schlichtes Design
Nachteile
aufladbarer Akku wäre praktischer
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Zola31
29/12/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Ein Trimmer der Leistung bringt und noch mehr
Nach längerer Suche nach einem passenden Nasenhaar und Ohrhaartrimmer bin ich auf dieses Produkt aufmerksam geworden was mir direkt gefallen hat war anhand der Bilder das Design sowie der Schutz am Trimmer damit man unbedenklich es benutzen kann wenn es morgens Mal schneller gehen muss einzig was ich als Nachteil nehmen kann ist die schwere die überrascht bei der Größe dennoch konnte es mich total überzeugen anhand der oben beschriebenen Vorteile sowie der Lautstärke des Gerätes was sehr angenehm ist und die Handlichkeit, werde definitiv Zubehör mir dazu zu legen um dieses Produkt in seiner Leistung weiter auszuschmücken. Dickes Plus
Vorteile
Handlich, leise, durch den Schutz am Trimmer kann man ganz bequem Loslegen
Nachteile
Etwas schwer in der Hand
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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