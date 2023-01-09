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Eingestellt

Nose trimmer series 1000Nasen- und Ohrenhaartrimmer

NT1650/16

4.1
| (67) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Ultimativer Komfort ohne Ziepen
Der Philips Nasenhaartrimmer Series 1000 entfernt sanft unerwünschte Nasen- und Ohrenhaare. Die neue PrecisionTrim Technologie und das Schutzsystem sorgen für ein komfortables und effizientes Trimmen ohne Ziepen und Zupfen.
Alle Vorteile anzeigen

Schneiden Sie Nasen- und Ohrenhaare mit maximalem Komfort

Ultimativer Komfort ohne Ziepen

  • 100 % Komfort ohne Ziepen

  • Schutzsystem

  • Vollständig abwaschbar, AA-Batterie

Trimmt Nasen- und Ohrenhaare

Trimmt Nasen- und Ohrenhaare

Erreichen und entfernen Sie mühelos und sanft unerwünschte Nasen- und Ohrenhaare. Stellen Sie sicher, dass die Nasenlöcher vor dem Gebrauch sauber sind. Führen Sie den Trimmer vorsichtig in die Nase ein (nicht weiter als 0,5 cm) und lassen Sie ihn langsam kreisen. Achten Sie beim Schneiden von Ohrenhaaren darauf, dass die Ohren frei von Wachs sind.

Einfaches, effizientes Trimmen ohne Schnittverletzungen

Einfaches, effizientes Trimmen ohne Schnittverletzungen

Ein Nasen-, Ohren- und Augenbrauentrimmer, der für Sicherheit und Komfort entwickelt wurde. Das Schutzsystem deckt die Klingen ab, um sicherzustellen, dass sie nicht in direkten Hautkontakt kommen. Es wurde außerdem entwickelt, um übersehene Haare sowie Ziehen und Ziepen zu minimieren.

Müheloses Trimmen aus jedem Winkel

Müheloses Trimmen aus jedem Winkel

Unser innovativer zweiseitiger Präzisionstrimmer schneidet schnell und mühelos aus jedem Winkel und in jede Richtung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.1

von 5

67

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

09/01/2023

Deutschland

Deutschland

Der Trimmer hat großartige Funktionen!

Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer (NT1650/16) hat mir sehr gut gefallen. Der Trimmer ist kompakt und liegt gut in der Hand. Entfernt Haare gut und schmerzlos. Verletzt die Haut nicht, macht ein Minimum an Lärm. Ich kann diesen Trimmer jedem empfehlen.

Vorteile

Kompakt, liegt gut in der Hand, nicht laut, verletzt die Haut nicht, schönes Design.

Nachteile

Keine Nachteile

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer verfasst

09/01/2023

Deutschland

Deutschland

Unkomplizierter Nasen- und Ohrenhaartrimmer

Der Nasen- und Ohrenhaartrimmer hat auf mich beim Auspacken einen hochwertigen Eindruck gemacht. Es handelt sich um ein schlichtes, dunkles Design und eine praktische Größe, die gut in der Hand liegt. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Trimmer auch eine Batterie. Die Rasur war sehr angenehm und ging schnell. Besonders praktisch ist die beidseitige Klinge. Nach der Rasur kann der Vorderteil des Trimmers ganz einfach für die Reinigung abgenommen werden. Eine Batterie ist wie bereits erwähnt beiliegend. Ich persönlich hätte eine Ladefunktion und verbauten Akku praktischer gefunden, aber das ist vermutlich Geschmacksache. Zu der Laufzeit mit Batterie kann ich noch nichts sagen, da ich bei bisher zwei Rasuren noch keine Batterie verbraucht habe.

Vorteile

gute Rasur, schlichtes Design

Nachteile

aufladbarer Akku wäre praktischer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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29/12/2022

Deutschland

Deutschland

Ein Trimmer der Leistung bringt und noch mehr

Nach längerer Suche nach einem passenden Nasenhaar und Ohrhaartrimmer bin ich auf dieses Produkt aufmerksam geworden was mir direkt gefallen hat war anhand der Bilder das Design sowie der Schutz am Trimmer damit man unbedenklich es benutzen kann wenn es morgens Mal schneller gehen muss einzig was ich als Nachteil nehmen kann ist die schwere die überrascht bei der Größe dennoch konnte es mich total überzeugen anhand der oben beschriebenen Vorteile sowie der Lautstärke des Gerätes was sehr angenehm ist und die Handlichkeit, werde definitiv Zubehör mir dazu zu legen um dieses Produkt in seiner Leistung weiter auszuschmücken. Dickes Plus

Vorteile

Handlich, leise, durch den Schutz am Trimmer kann man ganz bequem Loslegen

Nachteile

Etwas schwer in der Hand

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer verfasst

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