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Eingestellt

Nose trimmer series 3000Wasserdichter Nasenhaartrimmer

NT9110/10

4.1
| (296) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.
Sicher, einfach, schnell
Der Nasen-, Ohrhaar- und Augenbrauentrimmer von Philips verwendet einen leistungsstarken Präzisionsmikrotrimmer für ein sicheres, schnelles und einfaches Trimmerlebnis
Alle Vorteile anzeigen

für Nasenhaar, Ohrhaar und Augenbrauen

Sicher, einfach, schnell

  • Nasenhaar, Ohrenhaar und Augenbrauen

  • SafeGuard-Röhrentrimmer

  • 2 Kammaufsätze für Augenbrauen

Idealer Winkel für einfache Erreichbarkeit und maximalen Komfort

Idealer Winkel für einfache Erreichbarkeit und maximalen Komfort

SafeGuard-Trimmer zur Vermeidung von Zupfgefühl und Schnittverletzungen

SafeGuard-Trimmer zur Vermeidung von Zupfgefühl und Schnittverletzungen

Die Schneideeinheit des revolutionären Philips SafeGuard-Trimmers wird durch eine äußerst dünne Scherfolie geschützt, die Ihre Haut schont. Außerdem können sich so die Härchen nicht in zwei beweglichen Klingen verfangen, wodurch ein unangenehmes Zupfgefühl vermieden wird.

Soft-Touch-Griff für maximale Kontrolle

Soft-Touch-Griff für maximale Kontrolle

Die Soft-Touch-Griffelemente aus Gummi garantieren einen sicheren Halt selbst in feuchten Umgebungen, sodass Sie das Gerät jederzeit sicher bedienen können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.1

von 5

296

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

14/07/2015

Deutschland

Deutschland

sehr gutes Gerät

hatte bis jetzt auch etwas teurer Geräte in Benutzung, aber von dem Gerät bin ich völlig begeistert! Weder zupfen noch Hautverletzungen, gleitet an der Naseninnenwand schön.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wasserdichter Nasenhaartrimmer verfasst

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07/05/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bin vollauf zufrieden

Gerät liegt sehr gut in der Hand und erfüllt seine Aufgaben sehr gut (Nase, Ohren, Augenbrauen). Mein einziger kleiner Kritikpunkt ist, dass man durch die Anordnung des Ein-/Ausschalters recht leicht das Gerät in zwei Hälften teilen kann, um an die Batterie zu gelangen. Wenn man das Gerät ausschaltet passiert es mir immer mal wieder, dass ich zu weit drehe und ich untere Hälfte abnehmen könnte.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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10/01/2015

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Top Preis/Leistung und Funktion

Haartrimmer gibt es ja oft im Billigregal. Genau so ein Plastikding hatte ich. Es kam immer mal wieder vor, dass dieses Teil mir ein Haar rausgezogen hat, dass war recht unangenehm. Ausserdem waren sie schwer zu reinigen und normalerweise sind sie so hässlich, dass man sie nicht offen rumliegen lassen will. Als ein neues Gerät gekauft werden musste habe ich zum Philips gegriffen. Es sieht gut aus, lässt sich leicht (unterm Wasserhahn) reinigen, ist hochwertig verarbeitet und funktioniert einwandfrei. Es reisst einem auch nicht die Haare raus. Mittlerweile ist es auch schon 2 - 3 Jahre in meinem Besitz. Ich würde es jederzeit wieder kaufen. Ein Verbesserungsvorschlag: Das "Schneidwerk" wird durch eine Plastikkappe geschützt. Nachdem man das Gerät unter dem Wasserhahn gereinigt hat, möchte man die Kappe nicht direkt wieder aufsetzen (man will schliesslich alles trocknen lassen). Es wäre hervorragend, wenn das Gerät auch mit Kappe trocknen würde. Eventuell eine Kappe mit Löchern o. Ä. ??? Dann würde allerdings wiederrum Schmutz in das Gerät kommen können... insgesamt schwierig zu lösen, ich wüsste auch kein Konkurrenzprodukt bei dem das möglich ist, daher hat dies keine Auswirkung auf die Bewertung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wasserdichter Nasenhaartrimmer verfasst

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