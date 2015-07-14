Eingestellt
Nasenhaar, Ohrenhaar und Augenbrauen
SafeGuard-Röhrentrimmer
2 Kammaufsätze für Augenbrauen
Die Schneideeinheit des revolutionären Philips SafeGuard-Trimmers wird durch eine äußerst dünne Scherfolie geschützt, die Ihre Haut schont. Außerdem können sich so die Härchen nicht in zwei beweglichen Klingen verfangen, wodurch ein unangenehmes Zupfgefühl vermieden wird.
Die Soft-Touch-Griffelemente aus Gummi garantieren einen sicheren Halt selbst in feuchten Umgebungen, sodass Sie das Gerät jederzeit sicher bedienen können.
4.1
von 5
296
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
orchipit
14/07/2015
Deutschland
sehr gutes Gerät
hatte bis jetzt auch etwas teurer Geräte in Benutzung, aber von dem Gerät bin ich völlig begeistert! Weder zupfen noch Hautverletzungen, gleitet an der Naseninnenwand schön.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wasserdichter Nasenhaartrimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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EvS01
07/05/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bin vollauf zufrieden
Gerät liegt sehr gut in der Hand und erfüllt seine Aufgaben sehr gut (Nase, Ohren, Augenbrauen). Mein einziger kleiner Kritikpunkt ist, dass man durch die Anordnung des Ein-/Ausschalters recht leicht das Gerät in zwei Hälften teilen kann, um an die Batterie zu gelangen. Wenn man das Gerät ausschaltet passiert es mir immer mal wieder, dass ich zu weit drehe und ich untere Hälfte abnehmen könnte.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Bernd84
10/01/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top Preis/Leistung und Funktion
Haartrimmer gibt es ja oft im Billigregal. Genau so ein Plastikding hatte ich. Es kam immer mal wieder vor, dass dieses Teil mir ein Haar rausgezogen hat, dass war recht unangenehm. Ausserdem waren sie schwer zu reinigen und normalerweise sind sie so hässlich, dass man sie nicht offen rumliegen lassen will. Als ein neues Gerät gekauft werden musste habe ich zum Philips gegriffen. Es sieht gut aus, lässt sich leicht (unterm Wasserhahn) reinigen, ist hochwertig verarbeitet und funktioniert einwandfrei. Es reisst einem auch nicht die Haare raus. Mittlerweile ist es auch schon 2 - 3 Jahre in meinem Besitz. Ich würde es jederzeit wieder kaufen. Ein Verbesserungsvorschlag: Das "Schneidwerk" wird durch eine Plastikkappe geschützt. Nachdem man das Gerät unter dem Wasserhahn gereinigt hat, möchte man die Kappe nicht direkt wieder aufsetzen (man will schliesslich alles trocknen lassen). Es wäre hervorragend, wenn das Gerät auch mit Kappe trocknen würde. Eventuell eine Kappe mit Löchern o. Ä. ??? Dann würde allerdings wiederrum Schmutz in das Gerät kommen können... insgesamt schwierig zu lösen, ich wüsste auch kein Konkurrenzprodukt bei dem das möglich ist, daher hat dies keine Auswirkung auf die Bewertung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wasserdichter Nasenhaartrimmer verfasst
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