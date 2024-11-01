Suchbegriffe

      Electric compact shaver Elektrischer Kompaktrasierer

      PQ888/06

      Jederzeit nahtlose Rasur von überall aus

      Schlanker und kompakter Rasierer, ideal für Auffrischungen und eine präzise Rasur für zu Hause oder unterwegs. Mit 18 selbstschärfenden ComfortCut Klingen erhalten Sie jederzeit eine saubere Rasur – egal, wo Sie sind.

      Alle Vorteile ansehen

      Electric compact shaver
      Electric compact shaver

      Elektrischer Kompaktrasierer

      Jederzeit nahtlose Rasur von überall aus

      • ComfortCut-Klingen
      • Kompaktes Design
      • 3D Flex-Scherköpfe
      • Nass und trocken
      ComfortCut Klingen für eine angenehme und gründliche Rasur

      Genieße eine angenehme und gründliche Rasur. Die 18 selbstschärfenden ComfortCut Klingen schneiden alle Haare unabhängig von ihrer Wuchsrichtung und sorgen so bei jeder Rasur für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis.

      Wasserdicht gemäß IPX7: Wasserfest und vollständig abwaschbar

      Reinigen Sie den Rasierer unter fließendem Wasser oder verwenden Sie ihn unter der Dusche. Die IPX7-Bewertung für Wasserdichtigkeit bedeutet, dass er bis zu 30 Minuten in 1 Meter tiefes Wasser eingetaucht werden kann.

      Leichte Reinigung

      Leichte Reinigung

      Dank seiner Wasserfestigkeit kann der Rasierer ganz einfach unter fließendem Wasser gereinigt werden, während die integrierte Kammer alle abrasierten Haare erfasst und so eine rundum saubere Rasur ermöglicht – selbst unterwegs.

      Technische Daten

        Reisen und Aufbewahrung
        • Schutzkappe
        • Luxuriöse Tasche

        Automatische Spannungsanpassung
        5 V
        Batterietyp
        Li-Ionen
        Akkulaufzeit
        60 Minuten
        Ladezeit
        • Vollständig geladen in 1 Stunde
        • Schnellladung in 5 Minuten

        Farbe
        • Carbongrau
        • Schwarz
        Handstück
        Ergonomischer Griff & einfache Handhabung
        Scherköpfe
        Abgewinkelt

        Gewährleistung
        2 Jahre
        Ersatzklinge
        Alle 2 Jahre mit SH20 oder SH30 ersetzen

        Konturenanpassung
        3D Flex-Scherköpfe
        Schersystem
        • ComfortCut System
        • Technologie zur Konturenanpassung

        Nass und trocken
        Nass und trocken einsetzbar
        Ladezeit
        USB-A-Ladeanschluss (5V⎓ / ≥1A)
        Pflege
        Vollständig abwaschbar
        Betrieb
        Akkubetrieb

