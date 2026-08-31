Eingestellt
PRO1000BK/00
HiFi-Sound
Die Philips Performance PRO1000 Kopfhörer verbinden High Resolution Audio mit Komfort. Leistungsstarke Membranen, elegantes ergonomisches Design und anpassbare Kappen schaffen ein bequemes, realistisches Klangerlebnis.
8 mm Treiber/geschlossen
In-Ear
Entdecken Sie neue Details und Klarheit in Ihrer Musik mit High Resolution Audio. Reiner, klarer Sound, der für jedes Musikformat optimiert wurde. Diese Kopfhörer erfüllen die hohen Standards des Qualitätssiegels "High Resolution Audio".
Mit einer hochwertigen aufgedampften Glanzbeschichtung für zusätzlichen Oberflächenschutz.
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