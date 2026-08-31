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        PerformanceKopfhörer mit Mikrofon

        PRO1000BK/00

        HiFi-Sound

        Die Philips Performance PRO1000 Kopfhörer verbinden High Resolution Audio mit Komfort. Leistungsstarke Membranen, elegantes ergonomisches Design und anpassbare Kappen schaffen ein bequemes, realistisches Klangerlebnis.

        Alle Vorteile anzeigen

        HiFi-Sound

        • 8 mm Treiber/geschlossen

        • In-Ear

        Schutzhülle zur Aufbewahrung Ihrer Kopfhörer

        High Resolution Audio gibt Musik in ihrer reinsten Form wieder

        Entdecken Sie neue Details und Klarheit in Ihrer Musik mit High Resolution Audio. Reiner, klarer Sound, der für jedes Musikformat optimiert wurde. Diese Kopfhörer erfüllen die hohen Standards des Qualitätssiegels "High Resolution Audio".

        Aufgedampfte Glanzbeschichtung bietet zusätzlichen Schutz

        Mit einer hochwertigen aufgedampften Glanzbeschichtung für zusätzlichen Oberflächenschutz.

        Technische Daten

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