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        Eingestellt

        PerformanceKopfhörer mit Mikrofon

        PRO3000BK/00

        HiFi-Sound

        Die Philips Performance PRO3000 Kopfhörer verbinden High Resolution Audio mit natürlichem Komfort. Leistungsstarke Membranen, elegantes ergonomisches Design und anpassbare Kappen schaffen ein bequemes, realistisches Klangerlebnis.

        Alle Vorteile anzeigen

        HiFi-Sound

        • 12,2-mm-Treiber/geschlossen

        • In-Ear

        3 Ohrkappengrößen für einen individuellen und perfekten Sitz

        Die Ohrkappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

        Wechseln Sie mit dem integrierten Regler und Mikrofon zwischen Musik und Anrufen

        Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.

        Leistungsstarke 12,2-mm-Treiber sorgen für klaren, präzisen Sound.

        Philips Performance PRO3000-Kopfhörer verfügen über leistungsstarke 12,2-mm-Lautsprechertreiber, die einen präzisen, ausgewogenen Sound und satte Bässe erzeugen.

        Technische Daten

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        Bewertungen

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