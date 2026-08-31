Eingestellt
PRO3000BK/00
HiFi-Sound
Die Philips Performance PRO3000 Kopfhörer verbinden High Resolution Audio mit natürlichem Komfort. Leistungsstarke Membranen, elegantes ergonomisches Design und anpassbare Kappen schaffen ein bequemes, realistisches Klangerlebnis.
12,2-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
Die Ohrkappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.
Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.
Philips Performance PRO3000-Kopfhörer verfügen über leistungsstarke 12,2-mm-Lautsprechertreiber, die einen präzisen, ausgewogenen Sound und satte Bässe erzeugen.
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