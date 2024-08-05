Garantiert keine Brandflecken*
Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l
Ultraleichtes Bügeleisen
Mit der OptimalTEMP Technologie erzielst du großartige Ergebnisse mit einer idealen Temperatureinstellung. Wir garantieren, dass dieses Bügeleisen keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen verursacht, selbst wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird. Du kannst es problemlos auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen.
Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß für effizientes Glätten von selbst hartnäckigen Falten auf dicken Stoffen.
Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen, und garantiert entstehen keine Brandflecken. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehören das Vorsortieren der Wäsche und das Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.
Auszeichnungen
4.6
von 5
21
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Fera 2024
05/08/2024
Portugal
Verifizierter Käufer
Excelente escolha
Muito prático de usar. Muito eficaz e rápido a estar disponível para usar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor verfasst
eng.carlita
06/05/2022
Portugal
Teil der Aktion
Produto seguro e eficaz
Considero este ferro de utilização muito fácil, e segura. O depósito de água é bastante grande (1,8L) e dá perfeitamente para um cesto cheio de roupa, sem ter de reabastecer. Aquece muito rapidamente, e o ferro pode ser pousado sobre os tecidos ou sobre a própria tábua, sem correr o risco que se queimem, graças ao seu controlo de temperatura consoante o movimento.
Vorteile
Grande concentração de vapor quando necessário, de utilização bastante segura, não é preciso regular a temperatura, pois essa função é automática. Quando não é necessário ter ligada a função de vapor automático, pode ser usado um botão sob a pega do ferro, que é acionado com o dedo indicador, e a saída de vapor é extremamente rápida, sai apenas enquanto pressionamos esse botão. Possui função vertical, o que é excelente quando apenas precisamos de esticar um pouco um vestido ou uma t-shirt.
Nachteile
É preciso esperar mais tempo do que num ferro corrente, para que arrefeça e seja armazenado em segurança. O cabo de vapor não é muito fácil de guardar, fica um pouco solto, quando a expectativa é que possa ser bem enrolado para se guardar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor verfasst
FCristina
03/05/2022
Portugal
Teil der Aktion
O produto supera todas as expetativas
Nunca pensei que passar a roupa pudesse ser uma tarefa tão rápida e prazerosa. Em menos de 15 minutos, consegui passar todas a roupa que guardara para passar durante o fim de semana e tudo impecável, sem vincos, uma maravilha.
Vorteile
Rapidez, Facilidade de utilização
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor verfasst
Auf allen bügelbaren Stoffen
Bis zu 30 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 60331-1, NORMAL-Modus im Vergleich zum MAX-Modus