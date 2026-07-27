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  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
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7000 SeriesPerfectCare Dampfbügelstation

PSG7300/20

Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
Die neue PerfectCare Series 7000 wurde für müheloses Bügeln mit automatischem Dampfausstoß entwickelt. Mit unserer Bewegungssensor-Technologie wird beim Bügeln leistungsstarker automatischer Dampf freigesetzt. Die OptimalTEMP Technologie garantiert, dass keine Brandflecken auf bügelbaren Kleidungsstücken entstehen.
Alle Vorteile anzeigen

Müheloses Bügeln. Ausgezeichnete Ergebnisse.

Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß

  • Automatischer Dampf mit Bewegungserkennung per Sensor

  • Vertikaldampf-Funktion für Vorhänge und hängende Kleidung

  • Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP

  • Dauerdampf von bis zu 170 g/min und Dampfstoß von 650 g

  • 1 Std. Bügeln mit großem 1,5-Liter-Wasserbehälter

Intelligenter automatischer Dampfstoß für müheloses Bügeln

Intelligenter automatischer Dampfstoß für müheloses Bügeln

Die Bewegungssensor-Technologie erkennt, wenn sich das Bügeleisen über deine Kleidung bewegt und gibt automatisch starken Dampf ab. Genieße müheloses und schnelles Bügeln, während das Bügeleisen sich um alles kümmert.

TurboPower-Dampfmotor für kraftvollen Dampf

TurboPower-Dampfmotor für kraftvollen Dampf

TurboPower-Dampfeinheit für ein verbessertes Bügelerlebnis und stärkeren Dampfausstoß ohne Unterbrechungen. Die TurboPower-Engine reduziert nasse Stellen auf deiner Kleidung beim Bügeln*, sodass sie direkt ohne weiteres Trocknen in den Kleiderschrank kann.

SteamGlide Elite Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit

SteamGlide Elite Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit

SteamGlide Elite ist unsere neueste und fortschrittlichste Technologie für ultimative Gleitfähigkeit und ausgezeichnete Kratzfestigkeit. Die fortschrittliche Nanotitan-Beschichtung sorgt für hervorragende Gleitfähigkeit auf allen Kleidungsstücken und liefert so die schnellsten Ergebnisse.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. im Vergleich zum PSG8000S

  2. Im Vergleich zum MAX-Modus

  3. Von einem externen Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231