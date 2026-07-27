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  • Die leistungsstärkste Dampfbügelstation*. Von der Nr. 1 Bügelmarke Philips.
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PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series

PSG8200/80

Die leistungsstärkste Dampfbügelstation*. Von der Nr. 1 Bügelmarke Philips.
Die neue 8000 Series ist unsere leistungsstärkste Dampfbügelstation auf dem Markt und passt sich dank Smart AI Bewegungssensor an deine Bügelgeschwindigkeit an. Die OptimalTemp Technologie garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Bügeln war noch nie so einfach!
Alle Vorteile anzeigen

Praktisches Design für einfacheres Tragen und Aufbewahren

Die leistungsstärkste Dampfbügelstation*. Von der Nr. 1 Bügelmarke Philips.

  • Bis zu 210 g/min Dauerdampf und Dampfstoß von 750 g

  • Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP

  • Praktisches Design

  • 1 Std. Bügeln mit großem 1,4-Liter-Wasserbehälter

  • Easy De-Calc-System für einfache Wartung

TurboPower-Motor für kraftvollen Dampf

TurboPower-Motor für kraftvollen Dampf

TurboPower-Motor für ein verbessertes Bügelerlebnis – kraftvoller Dampfausstoß ohne Wartezeit. Der TurboPower-Motor reduziert feuchte Stellen auf deiner Kleidung beim Bügeln*, sodass du sie direkt anziehen kannst – ganz ohne Wartezeit.

OptimalTEMP Technologie – garantiert keine Brandflecken

OptimalTEMP Technologie – garantiert keine Brandflecken

Die OptimalTEMP Technologie garantiert, dass alle bügelbaren Stoffe unabhängig von der gewählten Dampfeinstellung ohne Brandflecken gebügelt werden. Bügle alle Kleidungsstücke von einer Seidenbluse bis zu einem Baumwollhemd ganz entspannt. Wir garantieren, dass deine Dampfbügelstation niemals Brandflecken an bügelbaren Stoffen verursacht.

Intelligenter automatischer Dampfstoß für müheloses Bügeln

Intelligenter automatischer Dampfstoß für müheloses Bügeln

Der Smart AI Bewegungssensor erkennt, wenn du bügelst – und gibt automatisch kraftvollen Dampf ab. Genieße müheloses und schnelles Bügeln, während das Bügeleisen die Dampfarbeit für dich übernimmt.

Technische Daten

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Bewertungen

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Haftungsausschlüsse

  1. Dauerdampf (Norm IEC60311) im Vergleich zu anderen Dampfbügelstationen; Juni 2025.

  2. im Vergleich zum PSG8000S

  3. Im Vergleich zum MAX-Modus

  4. Von einem externen Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231