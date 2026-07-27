Die leistungsstärkste Dampfbügelstation*. Von der Nr. 1 Bügelmarke Philips.

Die neue 8000 Series ist unsere leistungsstärkste Dampfbügelstation auf dem Markt und passt sich dank Smart AI Bewegungssensor an deine Bügelgeschwindigkeit an. Die OptimalTemp Technologie garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Bügeln war noch nie so einfach!