PSG8300/20
Bis zu 210 g/min Dauerdampf und Dampfstoß von 850 g
Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP
Intelligenter automatischer Dampfstoß mit Bewegungssensor
1 Std. Bügeln mit großem 1,4-Liter-Wasserbehälter
Easy De-Calc-System für einfache Wartung
TurboPower-Motor für ein verbessertes Bügelerlebnis – kraftvoller Dampfausstoß ohne Wartezeit. Der TurboPower-Motor reduziert feuchte Stellen auf deiner Kleidung beim Bügeln*, sodass du sie direkt anziehen kannst – ganz ohne Wartezeit.
Die OptimalTEMP Technologie garantiert, dass alle bügelbaren Stoffe unabhängig von der gewählten Dampfeinstellung ohne Brandflecken gebügelt werden. Bügle alle Kleidungsstücke von einer Seidenbluse bis zu einem Baumwollhemd ganz entspannt. Wir garantieren, dass deine Dampfbügelstation niemals Brandflecken an bügelbaren Stoffen verursacht.
Der Smart AI Bewegungssensor erkennt, wenn du bügelst – und gibt automatisch kraftvollen Dampf ab. Genieße müheloses und schnelles Bügeln, während das Bügeleisen die Dampfarbeit für dich übernimmt.
Bewertungen
Dauerdampf (Norm IEC60311) im Vergleich zu anderen Dampfbügelstationen; Juni 2025.
im Vergleich zum PSG8000S
Im Vergleich zum MAX-Modus
Von einem externen Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231