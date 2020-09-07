Eingestellt
Lift & Cut-System
Flexible Scherköpfe
Dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus sind mehr Rasuren pro Ladevorgang möglich: Sie haben mehr als 45 Minuten Laufzeit nach einer Ladezeit von 8 Stunden. Das entspricht ca. 15 Rasuren. Mit einer Schnellladung von nur 3 Minuten können Sie sich einmal rasieren.
Die ComfortCut-Klingen gleiten dank ihrer abgerundeten Kanten sanft über die Haut – für eine gründliche und angenehme Rasur.
Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.
Auszeichnungen
4.1
von 5
1249
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Vamosito
07/09/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gelungenes Produkt
Lange Akkulaufzeit und zufriedenstellende Ergebnisse beim Rasieren
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sasan
22/08/2020
Deutschland
Zufrieden
Seit 3 Jahren benutzte ich dieser Rasierer und alles ist Top.
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3110/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
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Hase
06/10/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Guter Rasierer
Der Philips Shaver ist sehr leise, erzielt sehr gute Ergebnisse bei der Rasur, ist einfach in der Handhabung, der Akku hält sehr lange, lässt sich gut reinigen.
Vorteile
siehe Bewertung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.