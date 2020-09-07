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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrischer Trockenrasierer

PT725/16

4.1
| (1249) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Absolut gründliche Rasur
Der Philips PowerTouch bringt Power in Ihren Morgen. Schließen Sie ihn an die Stromversorgung an, damit es Ihnen nie an Energie fehlt. Das Lift & Cut-System bietet eine gründliche Rasur. PowerTouch sorgt für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine.
Alle Vorteile anzeigen
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Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

mit langlebigem Li-Ionen-Akku

Absolut gründliche Rasur

  • Lift & Cut-System

  • Flexible Scherköpfe

Mehr als 45 Rasierminuten, 8 Stunden Ladezeit

Mehr als 45 Rasierminuten, 8 Stunden Ladezeit

Dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus sind mehr Rasuren pro Ladevorgang möglich: Sie haben mehr als 45 Minuten Laufzeit nach einer Ladezeit von 8 Stunden. Das entspricht ca. 15 Rasuren. Mit einer Schnellladung von nur 3 Minuten können Sie sich einmal rasieren.

ComfortCut-Klingen gleiten sanft und effektiv über die Haut.

ComfortCut-Klingen gleiten sanft und effektiv über die Haut.

Die ComfortCut-Klingen gleiten dank ihrer abgerundeten Kanten sanft über die Haut – für eine gründliche und angenehme Rasur.

Dynamische Konturenanpassung passt sich an die Konturen Ihres Gesichts und Halses an

Dynamische Konturenanpassung passt sich an die Konturen Ihres Gesichts und Halses an

Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.1

von 5

1249

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

07/09/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gelungenes Produkt

Lange Akkulaufzeit und zufriedenstellende Ergebnisse beim Rasieren

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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22/08/2020

Deutschland

Deutschland

Zufrieden

Seit 3 Jahren benutzte ich dieser Rasierer und alles ist Top.

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3110/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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06/10/2019

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Guter Rasierer

Der Philips Shaver ist sehr leise, erzielt sehr gute Ergebnisse bei der Rasur, ist einfach in der Handhabung, der Akku hält sehr lange, lässt sich gut reinigen.

Vorteile

siehe Bewertung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 