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Eingestellt

PowerTouchElektrischer Trockenrasierer

PT735/14

4.1
| (1249) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Eine noch gründlichere und sauberere Rasur
Das Philips PowerTouch-System PT735/14 bringt Power in Ihren Morgen. PowerTouch ist jetzt länger betriebsbereit, vollständig abwaschbar, verfügt über die bewährte Rasierleistung durch Super Lift&Cut und sorgt so für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine.
Alle Vorteile anzeigen

Eine noch gründlichere und sauberere Rasur

  • DualPrecision-Scherköpfe

  • Flexible Scherköpfe

Über 40 Minuten kabellose Rasur, Ladedauer 8 Stunden

Über 40 Minuten kabellose Rasur, Ladedauer 8 Stunden

Über 40 Minuten kabellose Leistung für 14 Rasiervorgänge. Voll aufgeladen in 8 Stunden, damit Ihr Rasierer jederzeit einsatzbereit ist

Super Lift & Cut-System für eine angenehm gründliche Rasur

Super Lift & Cut-System für eine angenehm gründliche Rasur

Das in unseren Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur unter der Hautoberfläche ab

Dynamische Konturenanpassung passt sich an die Konturen Ihres Gesichts und Halses an

Dynamische Konturenanpassung passt sich an die Konturen Ihres Gesichts und Halses an

Der Rasierer passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

1249

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

07/09/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gelungenes Produkt

Lange Akkulaufzeit und zufriedenstellende Ergebnisse beim Rasieren

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

22/08/2020

Deutschland

Deutschland

Zufrieden

Seit 3 Jahren benutzte ich dieser Rasierer und alles ist Top.

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3110/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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06/10/2019

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Guter Rasierer

Der Philips Shaver ist sehr leise, erzielt sehr gute Ergebnisse bei der Rasur, ist einfach in der Handhabung, der Akku hält sehr lange, lässt sich gut reinigen.

Vorteile

siehe Bewertung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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