Eingestellt
DualPrecision-Scherköpfe
Flexible Scherköpfe
Über 40 Minuten kabellose Leistung für 14 Rasiervorgänge. Voll aufgeladen in 8 Stunden, damit Ihr Rasierer jederzeit einsatzbereit ist
Das in unseren Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur unter der Hautoberfläche ab
Der Rasierer passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.
4.1
von 5
1249
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Vamosito
07/09/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gelungenes Produkt
Lange Akkulaufzeit und zufriedenstellende Ergebnisse beim Rasieren
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sasan
22/08/2020
Deutschland
Zufrieden
Seit 3 Jahren benutzte ich dieser Rasierer und alles ist Top.
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3110/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
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Hase
06/10/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Guter Rasierer
Der Philips Shaver ist sehr leise, erzielt sehr gute Ergebnisse bei der Rasur, ist einfach in der Handhabung, der Akku hält sehr lange, lässt sich gut reinigen.
Vorteile
siehe Bewertung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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