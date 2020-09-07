Der Philips S3510 ist handlich und hat einen eingebauten Trimmer was für mich im Vergleich zu den höheren Serien mit den seperaten Trimmern ein deutlicher Vorteil ist. Der Rasierer verzichtet auf eine Ladestation was ich ebenfalls bevorzuge. Somit steht weniger rum und ist auf Reisen praktischer. In diesem Zusammenhang ist das sehr kompakte Ladekabel ebenfalls lobenswert. Dennoch hätte ich mich über ein passendes Etui und einen Reinigungspinsel im Lieferumfang gefreut. Gut ist die kurze Ladezeit von ca. 60 Minuten für eine vollständige Ladung sowie die Schnellladefunktion. Da ich mich ausschließlich trocken rasiere, bevorzuge ich reine Trockenrasierer die notfalls auch mit dem Stecknetzteil genutzt werden können. Hierauf muss man bei sämtlichen Wet&Dry-Geräten aus Sicherheitsgründen verzichten. Die Rasur ist sehr angenehm. Ich habe eine empfindliche Haut und bekomme schnell Rasurbrand. Gerade bei einem Rasiererwechsel ist das für mich nicht ungewöhnlich. Hier hat mich der S3510 sehr positiv überrascht. Ich habe keinerlei Hautreizungen bekommen. Die Scherköpfe erwärmen sich auch bei längerem Einsatz nicht merklich. Die Messer schneiden gründlich ohne zu zupfen oder zu ziepen. Der Rasierer erwischt auch sehr gut enganliegende Haare. Auch Haare mit unterschiedliche Haarwuchsrichtungen im Halsbereich werden mühelos erfasst. Im Komfort übertrifft der S3510 meinen alten aber immernoch funktionierenden HQ7742 sehr deutlich. Obwohl die Scherköpfe (SH30) des S3510 denen des HQ7742 (HQ177) aüßerlich stark ähneln, unterscheiden sich die eingesetzten Messer. Während beim S3510 einfache Klingen ihren Dienst verrichten, kamen beim HQ7742 Lift&Cut-Klingen zum Einsatz, welche bei mir im Halsbereich regelmäßig zu Rötungen geführt, und oftmals unangenehm geziept haben. Die Geschwindigkeit und die Nähe (Länge der Reststoppeln) der Rasur kam mir allerdings beim HQ7742 etwas höher vor. Im Verglich zu meinem zwischenzeitlich eingesetzten (leider längst nicht mehr funtionsfähigen) RQ1250 lässt sich das weniger bewegliche Schersystem des S3510 für mich präziser steuern. Gerade im Bereich unterhalb der Nase hatte ich beim RQ1250 immer probleme alle Haare zu erwischen. Ich hätte den S3510 sehr gern mit einem S5110 oder einem S5550 aus der Series 5000 verglichen. Gerade der Unterschied zwischen den ComfortCut-Klingen und den MultiPrecision-Klingen würde mich stark interessieren. Leider ist beim Rasiererkauf ein Proberasieren, am besten bei unterschiedlichen Haarlängen, nicht möglich. Meine Erfahrungen mit meinem alten HQ7742, der wie die Series 5000 über Lift&Cut-Klingen ausgestattet war, haben mich leider etwas an der Hautschonung zweifeln lassen. Es wäre sehr interessant ob sich hier die Vorzüge einer schnellen und nahen Rasur der Lift&Cut-Klingen mit einer zum ComfortCut-Klingensystem vergleichbaren Hautschonung vereinen ließen. Deshalb würde ich es begrüssen wenn Philips seinen Kunden an dieser Stelle mehr Informationen an die Hand geben würde. Eine Tabelle die die Eigenschaften der Schersysteme, insbesondere Hautschonung, Geschwindigkeit der Rasur, Lift&Cut/Normal, Rasurnähe (also Länge der Reststooppeln), Eignung für tägliche Rasur/Eignung für 3-Tagebart gegenüberstellt, würde ich sehr interessant und bei der Auswahl als hilfreich empfinden.