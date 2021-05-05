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Eingestellt
Bewegliche TripleTrack-Scherköpfe
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Ausklappbarer Präzisionstrimmer
Ladestation und Tasche
Die TripleTrack-Scherköpfe mit drei Klingenkränzen bedecken eine um 50 % größere Rasurfläche. Dank der DualPrecision Schlitze und Löcher können Sie sowohl lange Haare als auch Stoppeln bequem rasieren.
Scherköpfe sind beweglich und liegen eng an der Haut an, während das bewegliche Gelenk zusätzliche Beweglichkeit verleiht. All dies sorgt für eine gründliche, schnelle und komfortable Rasur.
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Auszeichnungen
4.1
von 5
433
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
alaskabär
05/05/2021
Deutschland
gutes Produkt
hat zuverlässig funktioniert__leider keine Scherköpfe mehr erhältlich__Akku noch ladefähig
Vorteile
preiswert
Nachteile
keine Ersatzteile mehr erhältlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/22 Dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/22 Dry electric shaver verfasst
Honni
16/03/2021
Deutschland
Guter, langlebiger Rasierer
-Guter Rasierer; - nach 10 Jahren immer noch der Originalaccu, den ich immer einmal im Monat aufgeladen habe
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Krümelmonster
25/10/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
An diesen Rasierer muss man sich erst gewöhnen
Nach einer wöchentlichen Einlaufzeit ist die Rasierleistung einwandfrei. Nicht so gut ist das Einklipsen der einzelnen Zubehörteile. Auch das Auswaschen ging bei meinem vorherigen Rasierer besser. Ansonsten bin ich damit zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/20 Dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/20 Dry electric shaver verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.