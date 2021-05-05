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Eingestellt
TripleTrack-Scherköpfe
Bewegliche Scherköpfe
Über 60 Minuten kabellose Leistung für 21 Rasiervorgänge. Voll aufgeladen in 1 Stunde, damit Ihr Rasierer jederzeit einsatzbereit ist
Das in unseren Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur unter der Hautoberfläche ab
Der Rasierer passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.
Auszeichnungen
4.1
von 5
433
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
alaskabär
05/05/2021
Deutschland
gutes Produkt
hat zuverlässig funktioniert__leider keine Scherköpfe mehr erhältlich__Akku noch ladefähig
Vorteile
preiswert
Nachteile
keine Ersatzteile mehr erhältlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/22 Dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Honni
16/03/2021
Deutschland
Guter, langlebiger Rasierer
-Guter Rasierer; - nach 10 Jahren immer noch der Originalaccu, den ich immer einmal im Monat aufgeladen habe
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Krümelmonster
25/10/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
An diesen Rasierer muss man sich erst gewöhnen
Nach einer wöchentlichen Einlaufzeit ist die Rasierleistung einwandfrei. Nicht so gut ist das Einklipsen der einzelnen Zubehörteile. Auch das Auswaschen ging bei meinem vorherigen Rasierer besser. Ansonsten bin ich damit zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/20 Dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/20 Dry electric shaver verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.