Eingestellt
TripleTrack-Klingen
Bewegliche Scherköpfe
Die TripleTrack-Scherköpfe mit drei Klingenkränzen bedecken eine um 50 % größere Rasurfläche. Dank der DualPrecision Schlitze und Löcher können Sie sowohl lange Haare als auch Stoppeln bequem rasieren.
Scherköpfe sind beweglich und liegen eng an der Haut an, während das bewegliche Gelenk zusätzliche Beweglichkeit verleiht. All dies sorgt für eine gründliche, schnelle und komfortable Rasur.
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
4.1
von 5
56
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Zafi
14/10/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Der Rasierer hält was Philips verspricht
Ein rundrum gelungener Trockenrasierer; der Nasentrimmer ist effektiv und nach einer Eingewöhungsphase sehr gründlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Möwe11
14/10/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Der Rasierer hält was Philips verspricht
Ein rundrum gelungener Trockenrasierer; der Nasentrimmer ist effektiv und nach einer Eingewöhungsphase sehr gründlich
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opawilli
09/02/2012
Deutschland
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