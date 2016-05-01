Jetzt anmelden
Erhalte vorzeitigen Zugang zum Black Friday sale
12
T
Tage
23
Std.
Stunden
10
Min.
Minuten
17
Sek.
Sekunden
Eingestellt
Super Easy Haarschneider
Dieser Super-Easy-Haarschneider ermöglicht Ihnen jeden Style den Sie möchten mit bis zu 8 Längeneinstellungen von 1 bis 21 mm. Sie wählen einfach die richtige Haarlänge aus, arretieren, und los geht's. Jetzt mit extra Kammaufsatz für kurze Haarschnitte und Drei-Tage-Bart.
Mit Konturenkamm
Wählen und fixieren Sie Ihre gewünschte Längeneinstellung.
Der Konturenkamm passt sich Ihren Konturen perfekt an – für schnelle und komfortable Ergebnisse.
Dieser spezielle Kammaufsatz ermöglicht einen besonders kurzen Haarschnitt.
3.9
von 5
23
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
HerrRossi
01/05/2016
Deutschland
Perfekt und sehr Langlebig
Habe dieses Modell seit Jahren und schneide damit regelmässig selbst meine Haare auf 3-5mm. Leistet immer noch treu seine Dienste. Leider ist mir jetzt ein Zahn am Bürstenaufsatz abgebrochen und ich dachte ich muß mein geliebtes Gerät durch ein neues ersetzen, aber falsch gedacht. Es gibt immer noch Ersatzteile für dieses gerät. Leider kann man hier nur 5 Sterne vergeben, würde sogar 10 auswählen. Sollte es sich doch einmal verabschieden werde ich das nächste Modell nehmen. Hut ab Philips, alles richtig gemacht^^
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider verfasst
Alpendohle
26/07/2019
Österreich
Hatte nie was besseres
Dieser Haarschneider, leider gibt es ihn nicht mehr, habe ich über 30 Jahre. Noch immer versieht er seinen Dienst. Die heutigen Akkus auch leider von Philips sind nach 2 Jahren kaputt. Doch dieser Haarschneider läuft, und läuft - wie mein VW.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider verfasst
dXIXb
08/09/2017
België
Durable
Est il possible de commander de nouvelle lame ? Je n'en est plus qu'une de réserve. Bien à vous Merci
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse à cheveux verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse à cheveux verfasst
Euromonitor International, Einzelhandelsumsatz in Stückzahlen, elektrische Pflegeprodukte bestehend aus einer Kombination der Kategorien Körperrasierer, elektrische Gesichtsreiniger und Haarpflegegeräte, Daten für 2025.