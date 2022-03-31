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11
T
Tage
15
Std.
Stunden
48
Min.
Minuten
28
Sek.
Sekunden
Eingestellt
Professionelle Präzision
Dieser Philips Haarschneider wurde für maximale Präzision entwickelt und bietet ein digitales Display und die meisten Längeneinstellungen auf dem Markt. Nach einer Schnellladung kann das Gerät 60 Minuten lang ohne Kabel verwendet werden. Für einen jederzeit präzisen Style.
Titaniumklingen
41 einstellbare Schnittlängen
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Kamm, Schere und Aufbewahrungsetui
Verbesserte Titaniumklingen für eine überragende Schneideleistung und dauerhaft scharfe Klingen
Alle unsere Pflegeprodukte für Männer sind äußerst langlebig. Sie erhalten eine zweijährige weltweite Garantie. Die Spannungsanpassung erfolgt weltweit automatisch und Sie benötigen kein Öl.
Öffnen Sie einfach den Scherkopf, und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt
4.2
von 5
703
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
FredS22
31/03/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Prima
bisher habe ich mir einmal die Haare damit geschnitten und ein paar Mal nachgeschnitten. Ich bin sehr zufreiden. Das Gerät ist leich und lässt sich gut handhaben. Auch die Einstellung der Schnittlänge funktioniert gut. Der Geräuschpegel ist niedrig.
Vorteile
Gutes Preis-Leistungsverhältnis, gute Handhabbarkeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair clipper QC5115/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Datum der Benutzung 2021-02-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair clipper QC5115/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Datum der Benutzung 2021-02-28
schreibereikasten
28/01/2022
Deutschland
Haare schneiden leicht gemacht
Die leichte Handhabung und einfache Reinigung dieses Haarschneiders haben mich sofort überzeugt. Würde ich jederzeit wieder nehmen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 QC5125/15 Haarschneider verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 QC5125/15 Haarschneider verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-28
Citaro
03/01/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Preis Leistung Top
Ich benutze den Artikel schon seit Jahren und bin immer noch begeistert wie es für doch für so ein günstiges Gerät gut funktioniert. Mein Friseur Verdient kein Geld mehr an mir
Vorteile
Preis Leistung
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair clipper QC5115/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Datum der Benutzung 2020-01-03
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair clipper QC5115/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Datum der Benutzung 2020-01-03
Euromonitor International, Einzelhandelsumsatz in Stückzahlen, elektrische Pflegeprodukte bestehend aus einer Kombination der Kategorien Körperrasierer, elektrische Gesichtsreiniger und Haarpflegegeräte, Daten für 2025.